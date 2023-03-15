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MOTORİNE İNDİRİM HABERİ! Araç sahipleri dikkat! 81 ilde geçerli olacak! Motorine ne kadar indirim yapıldı - kaç TL oldu?

MOTORİNE İNDİRİM HABERİ! Araç sahipleri dikkat! 81 ilde geçerli olacak! Motorine ne kadar indirim yapıldı - kaç TL oldu?
15.03.2023 16:55 - Son Güncelleme: 15.03.2023 16:57

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Brent petrolün varil fiyatı bir önceki gün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor. Dikkat çeken düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim olacak mı merak ediliyor. Yarından itibaren 81 ilde geçerli olacak. Milyonlarca sürücüye müjdeli haber geldi. Motorine son olarak geçtiğimiz haftalarda zam gelmişti. Ancak yarından itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Opet, BP, Shell... Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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