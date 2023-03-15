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Haberler Ekonomi BENZİN MOTORİN LPG'YE İNDİRİM MÜJDESİ! Brent petrol 80 doların altına düştü! Son dakika 15 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

BENZİN MOTORİN LPG'YE İNDİRİM MÜJDESİ! Brent petrol 80 doların altına düştü! Son dakika 15 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

Son dakika... Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,6 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki akaryakıta indirim var mı? İşte 14 Mart 2023 BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları: Shell, Opet, BP! İstanbul, Ankara, İzmir...

takvim.com.tr
15.03.2023 08:53 - Son Güncelleme: 15.03.2023 09:10
Brent petrol ilk kez 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG’YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

Brent petrolün varil fiyatı bir önceki gün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor. Dikkat çeken düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim olacak mı merak ediliyor. Bugünden itibaren 81 ilde geçerli olacak. Milyonlarca sürücüye müjdeli haber geldi. Motorine son olarak geçtiğimiz haftalarda zam gelmişti. Son dakika 15 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Opet, BP, Shell...

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Brent petrol ilk kez 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG’YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol ilk kez 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG’YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk fiyat indirimi meydana gelirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

Brent petrol ilk kez 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG’YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

40 TL KAR EDECEK!

Örneğin 50 litrelik deposu bulunan bir araç gelen 71 kuruş indirimle 40 TL'ye daha ucuza dolmuş olacak.

Brent petrol ilk kez 80 doların altına düştü! BENZİN MOTORİN LPG’YE İNDİRİM MÜJDESİ! Son dakika 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

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