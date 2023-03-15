BENZİN MOTORİN LPG'YE İNDİRİM MÜJDESİ! Brent petrol 80 doların altına düştü! Son dakika 15 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Opet, BP, Shell...
Son dakika... Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,6 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki akaryakıta indirim var mı? İşte 14 Mart 2023 BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları: Shell, Opet, BP! İstanbul, Ankara, İzmir...
15.03.2023 08:53 - Son Güncelleme: 15.03.2023 09:10
Brent petrolün varil fiyatı bir önceki gün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor. Dikkat çeken düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim olacak mı merak ediliyor. Bugünden itibaren 81 ilde geçerli olacak. Milyonlarca sürücüye müjdeli haber geldi. Motorine son olarak geçtiğimiz haftalarda zam gelmişti. Son dakika 15 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Opet, BP, Shell...
BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?
Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor.