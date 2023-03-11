Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 12 Mart BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG... Brent petrol 80,9’a düştü MOTORİN, BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM!

Brent petrolün varil fiyatı 80,9 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve AB'de merkez bankalarının beklenenden daha güçlü faiz politikaları yürüteceği ve ekonomik yavaşlamanın petrol talebini azaltacağı endişeleri etkili oldu. Petroldeki düşüşün ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Megakent İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,59 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor. Peki benzin, LPG, motorin fiyatı düştü mü? İndirim var mı? İşte 12 Mart 2023 akaryakıt fiyatları...