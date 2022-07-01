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Milyonların gözü yeni asgari ücrette: Asgari ücrette beklenen gün geldi! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında

Milyonların gözü yeni asgari ücrette: Asgari ücrette beklenen gün geldi! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında
01.07.2022 10:58

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Son dakika asgari ücret zam haberleri | Milyonlarca çalışan asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili gelişmeleri merak ediyor. Herkes, "Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı netleşti mi? Asgari ücret zammı ne zaman yatacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bugün netleşmesi beklenen asgari ücret zammını Başkan Erdoğan'ın canlı yayında duyurması bekleniyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı ne kadar olacak? Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de devam etti. Yeni asgari ücret rakamının bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Taraflar asgari ücretteki artışın önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulması konusunda anlaştı.

Bu ara zamla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kalem de güncellenecek.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde pazarlıklar dün de devam etti.

Türk-İş yeni asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK
Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

YÜZDE 50 ARTIŞLA 4253 TL OLMUŞTU
Yeni asgari ücret rakamını bugün Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

YÜZDE 25 ARTIŞ İLE 6255 TL OLACAK
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

İşçi priminde indirim kararı alınırsa kanun değişikliği gerekiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, artış oranında ise yüzde 20-25 ön plana çıkıyor. Buna göre, brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316,75 lira olacak.

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