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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 14:55
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    • 22.10.2020 15:18
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    Yabancı kuruluşlardan Merkez sı'na baskısı! BloombergHT operasyona çanak tuttu

    sı () Para Politikası Kurulu (), bir hafta vadeli repo ihale oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit bıraktı. bu kararıyla faiz artırımı için baskı yapan yabancı kuruluşlara da yanıt vermiş oldu. BloombergHT gibi medya organlarının parlattığı haberlerde "yabancılar faiz artışı bekliyor" şeklinde algı yaratılmıştı.

    Yabancı kuruluşlardan Merkez Bankası'na faiz baskısı!

    TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına ve para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdiği bildirildi.



    YABANCI KURULUŞLARDAN FAİZ ARTIRIMI OPERASYONU
    Faiz kararı öncesi yabancı kuruluşlar, Merkez Bankası'nı faiz artırımı yönünde karar alması için adeta baskı altına aldı. Türkiye'de de BloombergHT gibi kanalların çanak tuttuğu faiz operasyonunda "PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan artıracağı yönünde" şeklinde beklenti yaratıldı.



    Bloomberg HT, "Yabancılar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor" başlıklı haberinde "Birçok yabancı kurumun beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan artıracağı yönünde" ifadelerine yer verdi.



    "JPMorgan: Merkez politika faizini 200 bp artırabilir"     başlıklı bir başka haberinde ise BloombergHT "JPMorgan, Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımına gitmesini ve temkinli bir dil kullanmasını bekliyor" şeklinde algı yaptı.
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    Haberler Ekonomi Yabancı kuruluşlardan Merkez Bankası'na faiz baskısı! BloombergHT operasyona çanak tuttu