



"JPMorgan: Merkez politika faizini 200 bp artırabilir" başlıklı bir başka haberinde ise BloombergHT "JPMorgan, Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımına gitmesini ve temkinli bir dil kullanmasını bekliyor" şeklinde algı yaptı.



