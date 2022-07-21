Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Son dakika haberi! Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te bıraktı. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlendiğini belirten TCMB, "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. " ifadelerine yer verildi.