Memura esnek mesai! Kamu personelleri dönüşümlü çalışabilecek mi? İşte detaylar! 24.03.2020 10:39

Başkan Erdoğan’ın genelgesiyle kamuda dönüşümlü ya da uzaktan çalışma hayata geçti. Esnek çalışan, idari izinli sayılacak. Her türlü mali, sosyal hak korunacak. Sosyal izolasyonun kritik önemde olduğu bu dönemde memurlar uzaktan nasıl çalışacak? Süreç nasıl işleyecek? Takcim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle Coronavirüs salgınına karşı mücadelede riski azaltmak için 3.5 milyon kamu çalışanı için yeni iş düzeni devreye girdi.



ASGARİ SAYIDA PERSONEL BULUNDURULACAK: Esnek mesai kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması koşuluyla uygulanacak. İlgili kurumdaki personel sayısına bakılarak vardiyalı, dönüşümlü çalışılabilecek.





İDARİ İZİNLİ SAYILACAK: Dönüşümlü, vardiyalı çalışacak olanlar bu süre zarfında idari izinli sayılacak.



FİİLEN YERİNE GETİRİLMİŞ SAYILACAK: İdari izinli olanlar görevini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek. Fiilen çalışma koşulu aranan mali haklar korunacak.





GÖREV MAHALİ TERK EDİLMEYECEK: Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, idari izinliler üst yöneticilerinin izni olmadan görev mahallinden ayrılmayacak. .



DAHA ÖNCE İDARİ İZİNLİ OLANLAR: Daha önce Covid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecek.



SORUMLULUK EŞİT OLACAK: Uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak.





MAAŞ DEĞİŞMEYECEK: Uzaktan çalışma modelinde işte çalışır gibi tüm haklar korunacak. Farklı ücret ya da sosyal hak uygulaması olmayacak. Uzaktan çalışma sırasında yaşanan kaza iş kazası sayılacak.



YENİ TEDBİRLER DEVREDE

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sahadaki uzman, işyeri hekimi ve hemşireleri seferber ettiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaklaşık 45 bin iş sağlığı güvenliği personeliyle korunma, hijyen tedbirleri hakkında eğitim verilmeye başlandığını kaydetti. İş sağlığı ve güvenliği kap samında çalışanlar ve işverenler için yeni tedbirler aldıklarını açıklayan Selçuk, risk grubunda olanların, uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanımları etkin şekilde kullanmalarının önemine dikkat çekti. Selçuk, işveren ve çalışanların işyerlerinde hassasiyet göstermeleri gereken konularda rehber ile bilgilendirici nitelikte afişler hazırladıklarını ve çalışma hayatının tüm taraflarıyla paylaştıklarını söyledi.





NOTERLİKLERDE ESNEK ÇALIŞMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir" dedi. Noterlerde çok yoğun insan sirkülasyonu olduğunu belirten Gül, "Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla noterliklerde bir gün tek sayılı noterliklerin, bir gün çift sayılı noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani burada da nöbet sistemiyle hizmet verilecektir" ifadesini kullandı.

