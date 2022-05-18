Memura, emekliye, yaşlıya, engelliye, hastaya Temmuz zammı! İşte yeni ödeme tutarları...

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek. 4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

Gelirler de şöyle değişecek:

MEMUR MAAŞI: Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 63 liraya ulaşacak.

EMEKLİ AYLIĞI: En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak.

65 YAŞ AYLIĞI: 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan bin 496 liraya ulaşacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Evde yakınına bakana 2 bin 354 lira yerine 3 bin 249 lira ödenecek.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı bin 194, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 792 liraya yükselecek.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık bin 194 liraya çıkacak.

HASTA DESTEĞİ: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 3 bin 249 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları ayrıca 600 lira bakım yardımı da alabiliyor. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 38.52 çıkarsa, memur maaş katsayısı yüzde 31.02 fark ile yüzde 38.02'ye yükselecek.

ÖDEMELER NASIL DEĞİŞECEK? (TL)