Memur ve emekli zammı netleşiyor! Temmuz 2022 memur ve emekli zam oranı kaç olacak? Enflasyon tahmini...

Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber memurlar ve emekliler maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri de yakından takip etmeye başladı.
Yılık ilk 4 ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak hesaplandı.Böylece Ocak-Nisan dönemi arası zam oranı şimdiden yüzde 31,71 oranına ulaşmış oldu.Şimdi de gözler 2 Haziran Perşembe günü açıklanacak Mayıs 2022 dönemine ait enflasyon oranlarına çevrildi. Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanmadan önce, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,49 artmasını bekliyor.
5 AYLIK ORAN YÜZDE 38,94 OLDU
AA Finans'ın anket sonucuna göre 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 38,94 olacak. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 38,94 oranında zam oluştu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.Yani memur ve memur emeklileri için 5 aylık süreçte yüzde 38,44 oranında zam oranı oluşmuş oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 aylık oranda zamlanırsa 3470 TL seviyesine çıkacak.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama
Güncel maaş: 2500 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3473 TL
Güncel maaş: 2600 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3612 TL
Güncel maaş: 2700 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3751 TL
Güncel maaş: 2800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3890 TL
Güncel maaş: 2900 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4029 TL
Güncel maaş: 3000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4168 TL
Güncel maaş: 3100 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4307 TL
Güncel maaş: 3200 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4446 TL
Güncel maaş: 3300 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4585 TL
Güncel maaş: 3400 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4723 TL
Güncel maaş: 3500 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4862 TL
Güncel maaş: 3600 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5001 TL
Güncel maaş: 3700 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5140 TL
Güncel maaş: 3800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5279 TL
Güncel maaş: 3900 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5418 TL
Güncel maaş: 4000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5557 TL
Güncel maaş: 4100 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5696 TL
Güncel maaş: 4200 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5835 TL
Güncel maaş: 4300 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5974 TL
Güncel maaş: 4400 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6113 TL
Güncel maaş: 4500 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6252 TL
Güncel maaş: 4600 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6391 TL
Güncel maaş: 4700 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6530 TL
Güncel maaş: 4800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6669 TL
Güncel maaş: 4900 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6808 TL
Güncel maaş: 5000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6947 TL
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Memur ve memur emeklileri maaş zammı hesaplama
Güncel maaş: 6000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8306 TL
Güncel maaş: 6200 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8583 TL
Güncel maaş: 6400 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8860 TL
Güncel maaş: 6600 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9137 TL
Güncel maaş: 6800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9413 TL
Güncel maaş: 7000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9690 TL
Güncel maaş: 7200 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9967 TL
Güncel maaş: 7400 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10244 TL
Güncel maaş: 7600 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10521 TL
Güncel maaş: 7800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10798 TL
Güncel maaş: 8000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11075 TL
Güncel maaş: 8200 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11352 TL
Güncel maaş: 8400 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11628 TL
Güncel maaş: 8600 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11905 TL
Güncel maaş: 8800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12182 TL
Güncel maaş: 9000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12459 TL
Güncel maaş: 9200 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12736 TL
Güncel maaş: 9400 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13013 TL
Güncel maaş: 9600 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13290 TL
Güncel maaş: 9800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13567 TL
Güncel maaş: 10000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13844 TL
Güncel maaş: 10200 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14120 TL
Güncel maaş: 10400 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14397 TL
Güncel maaş: 10600 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14674 TL
Güncel maaş: 10800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14951 TL
Güncel maaş: 11000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 15228 TL