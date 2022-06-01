Memur ve emekli zammı netleşiyor! Temmuz 2022 memur ve emekli zam oranı kaç olacak? Enflasyon tahmini...

Yılık ilk 4 ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak hesaplandı.Böylece Ocak-Nisan dönemi arası zam oranı şimdiden yüzde 31,71 oranına ulaşmış oldu.Şimdi de gözler 2 Haziran Perşembe günü açıklanacak Mayıs 2022 dönemine ait enflasyon oranlarına çevrildi. Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanmadan önce, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,49 artmasını bekliyor.

5 AYLIK ORAN YÜZDE 38,94 OLDU

AA Finans'ın anket sonucuna göre 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 38,94 olacak. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 38,94 oranında zam oluştu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.Yani memur ve memur emeklileri için 5 aylık süreçte yüzde 38,44 oranında zam oranı oluşmuş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 aylık oranda zamlanırsa 3470 TL seviyesine çıkacak.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama



Güncel maaş: 2500 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3473 TL



Güncel maaş: 2600 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3612 TL



Güncel maaş: 2700 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3751 TL

Güncel maaş: 2800 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3890 TL

Güncel maaş: 2900 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4029 TL

Güncel maaş: 3000 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4168 TL

Güncel maaş: 3100 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4307 TL



Güncel maaş: 3200 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4446 TL



Güncel maaş: 3300 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4585 TL

Güncel maaş: 3400 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4723 TL

Güncel maaş: 3500 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4862 TL

Güncel maaş: 3600 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5001 TL



Güncel maaş: 3700 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5140 TL



Güncel maaş: 3800 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5279 TL

Güncel maaş: 3900 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5418 TL

Güncel maaş: 4000 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5557 TL

Güncel maaş: 4100 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5696 TL



Güncel maaş: 4200 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5835 TL



Güncel maaş: 4300 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5974 TL

Güncel maaş: 4400 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6113 TL

Güncel maaş: 4500 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6252 TL

Güncel maaş: 4600 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6391 TL



Güncel maaş: 4700 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6530 TL



Güncel maaş: 4800 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6669 TL

Güncel maaş: 4900 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6808 TL

Güncel maaş: 5000 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6947 TL

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Memur ve memur emeklileri maaş zammı hesaplama

Güncel maaş: 6000 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8306 TL



Güncel maaş: 6200 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8583 TL



Güncel maaş: 6400 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8860 TL

Güncel maaş: 6600 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9137 TL

Güncel maaş: 6800 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9413 TL

Güncel maaş: 7000 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9690 TL

Güncel maaş: 7200 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9967 TL



Güncel maaş: 7400 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10244 TL

Güncel maaş: 7600 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10521 TL

Güncel maaş: 7800 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10798 TL

Güncel maaş: 8000 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11075 TL

Güncel maaş: 8200 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11352 TL



Güncel maaş: 8400 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11628 TL



Güncel maaş: 8600 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11905 TL

Güncel maaş: 8800 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12182 TL

Güncel maaş: 9000 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12459 TL

Güncel maaş: 9200 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12736 TL



Güncel maaş: 9400 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13013 TL

Güncel maaş: 9600 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13290 TL

Güncel maaş: 9800 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13567 TL

Güncel maaş: 10000 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13844 TL

Güncel maaş: 10200 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14120 TL



Güncel maaş: 10400 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14397 TL



Güncel maaş: 10600 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14674 TL

Güncel maaş: 10800 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14951 TL

Güncel maaş: 11000 TL

5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 15228 TL