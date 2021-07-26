Memur-Sen zam teklifini açıkladı! Memur-Sen zam talebi ne kadar oldu? İşte istekler...

Memur-Sen zam teklifini açıkladı! Memur-Sen zam talebi ne kadar oldu? Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. İşte detaylar...

Sendikalar 2022-2023 yılı memur zam taleplerini açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 600 TL seyyanen zam ile 2022 için yüzde 21, 2023 için de yüzde 17 zam talep ettiklerini söyledi:

"Maaş ve ücretlerde enflasyon baskısı son bulmalı. Toplamda katsayılar yüzde 38 yani 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artırılmalıdır.

Her iki yıl 3'er puan olmak üzere toplamda yüzde 6 refah payı mutlaka verilmelidir. Mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. dönem toplu sözleşmeden bu tarihe geçen yüzde 24,28'lik enflasyon rakamı ve artış eğiliminde olan enflasyon dikkate alınarak memur ve memur emeklisinin bu anlamda yaşadığı kayıp göz önünde bulundurulmalı, memur maaşlarına 600 lira seyyanen zam yapılmalıdır. Ayrım yapılmadan 3600 ek göstergeden faydalandırılmalı. Masada somutlaştırılmalıdır."