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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 04 Mart 2024, 15:03 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, 15:03

Mart 2024 konutlarda kira zam oranı belli oldu! İş yeri kira artış oranı ne oldu?

Mart ayına girmemizle birlikte konut ve iş yeri sahipleri, kira artış oranını araştırmaya başladı. Peki; Şubat 2024 kira zam oranı belli oldu! İş yeri kira artış oranı ne oldu?

Mart ayı kira artış oranı %55,91 olarak açıklandı. Konutlarda % 25 kira zam sınırı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihten sonra ise kira zam sınırının uzatılması beklenmiyor. Bu tarihe kadar ise yasal zam sınırı maksimum % 25 olarak uygulanıyor.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Şubat ayında kira artış oranı % 54,72 olarak belirlendi. Kira kontratı geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde dolan iş yeri sahipleri kiralarına % 54,72 oranında zam yapmıştı.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

%55,91 zam oranıyla 10.000 TL'lik kira bedeli, yeni kira bedeli olarak 15.591 TL olacaktır.

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