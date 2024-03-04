TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 4,53, yıllık yüzde 67,07 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin tüketici ve yurt içi üretici enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az fiyat artışı gösteren ana harcama grup, yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı olurken; fiyat artışının en yüksek olduğu ana harcama grubu yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller şeklinde gerçekleşti. Bir önceki aya göre en az artış fiyat artışı gösteren ana grubu yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı, artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 12,76 ile eğitim oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 3,74 OLDU

2024 yılı Şubat ayında yurt içi üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 3,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 47,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,71 arttı. Yurt içi üretici fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 68,10 artış, imalatta yüzde 56,71 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,68 azalış ve su temininde yüzde 66,20 artış kaydetti. Ana sanayi gruplarında bir önceki yılın aynı ayına göre ara mallarında yüzde 51,47, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 61,51, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,34, enerjide yüzde 0,45 ve sermaye mallarında yüzde 64,70 fiyat artışı gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyatları, bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29 artış, imalatta yüzde 4,56 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış ve su temininde yüzde 0,81 artış kaydetti. Ana sanayi gruplarında ise bir önceki aya göre ara mallarında yüzde 3,93, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,41, enerjide yüzde 0,02 ve sermaye mallarında yüzde 3,23 fiyat artışı gerçekleşti.