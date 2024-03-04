SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 04 Mart 2024, 12:03 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, 12:03

SON DAKİKA ENFLASYON AÇIKLAMASI! TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 4,53, yıllık yüzde 67,07 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin tüketici ve yurt içi üretici enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az fiyat artışı gösteren ana harcama grup, yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı olurken; fiyat artışının en yüksek olduğu ana harcama grubu yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller şeklinde gerçekleşti. Bir önceki aya göre en az artış fiyat artışı gösteren ana grubu yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı, artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 12,76 ile eğitim oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 3,74 OLDU

2024 yılı Şubat ayında yurt içi üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 3,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 47,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,71 arttı. Yurt içi üretici fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 68,10 artış, imalatta yüzde 56,71 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,68 azalış ve su temininde yüzde 66,20 artış kaydetti. Ana sanayi gruplarında bir önceki yılın aynı ayına göre ara mallarında yüzde 51,47, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 61,51, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,34, enerjide yüzde 0,45 ve sermaye mallarında yüzde 64,70 fiyat artışı gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyatları, bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29 artış, imalatta yüzde 4,56 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış ve su temininde yüzde 0,81 artış kaydetti. Ana sanayi gruplarında ise bir önceki aya göre ara mallarında yüzde 3,93, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,41, enerjide yüzde 0,02 ve sermaye mallarında yüzde 3,23 fiyat artışı gerçekleşti.

SIRADAKİ VİDEO
Mart ayı Kabine toplantısı bugün! Kabine saat kaçta toplanacak ? Gündemdeki konuları neler?
04.03.2024Pazartesi
TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
04.03.2024Pazartesi
▶️ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek?
03.03.2024Pazar
▶️ İhracatta yeni rekor! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
02.03.2024Cumartesi
Yargı paketi Meclis’ten geçti! Bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran madde kabul edildi
02.03.2024Cumartesi
Bunlar da Var
▶️ Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI 📺 BJK GS maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ VİDEO HABER 00:56
▶️ Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI İZLE
03.03.2024Pazar
▶️ Yargı 85. bölüm 2. fragmanı izle! 00:54
▶️ Yargı 85. bölüm 2. fragmanı izle!
03.03.2024Pazar
▶️ ÖZEL I Galatasaraylı futbolcular otobüsün camlarına vurarak stada giriş yaptı! 00:23
▶️ ÖZEL I G.Saray stada böyle giriş yaptı!
03.03.2024Pazar
Avcılar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı 01:03
Zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
03.03.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA