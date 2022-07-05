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Marketler ayçiçek yağında fiyatları neden düşürmüyor? A Haber canlı yayınında açıkladı: Vurgun var

Marketler ayçiçek yağında fiyatları neden düşürmüyor? A Haber canlı yayınında açıkladı: Vurgun var
05.07.2022 14:00

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Ham yağda fiyatlar dünya genelinde yüzde 30 geriledi. Yağ fiyatları 2150 dolardan 1500 dolara kadar düşerken, indirim market raflarına yansımadı. Peki ama düşen fiyatlar neden etiketleri değiştirmedi? A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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Ham maddesinin tonu 2 bin 150 civarında olan ve bin 500 dolara kadar düşen yağın fiyatı düşmüyor ve vatandaş hala fahiş fiyatlara ayçiçek yağı satın alıyor.

Peki etiketler neden düşmüyor? İşte Ömer Demir'in sözleri:
"Bakın bu insanlar iyi niyetli değiller. Bunlar 'fiyatlar düştü ama elimizde var' diyorlar. Bunları sattıktan sonra yeni ürün geldiğinde fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Peki elinde mal varsa neden fiyat yükseldiğinde eski fiyattan satmıyorsun?

Siz vurguncusunuz, siz vatandaşı canından bezdirmek istiyorsunuz. Bunu stokçular, karaborsacılar yapıyorlar. Bunu bir çok defa yaşadık ve gördük. Birkaç ay önce 'ayçiçek yağı yokmuş gibi' sıkıntı çıkardılar. 100 TL olan yağın 200 TL'ye çıkardılar. Oyunlarıyla vatandaşı marketlere hücum ettirdiler.

İşte burada bir kötü niyet var. Şu anda dolar bazında düşmeleri göz önüne alırsak 5 litre yağın 100 ve 110 lira olması gerekir. Şu anda bu fiyat 200 liraya kadar çıkıyor. Yağ insanların olmazsa olmazları arasında ve marketler bunu bildikleri için ona göre hareket ediyorlar.

Dünya gıda konusunda kavrulurken onlarda buradaki yandaşları ile beraber piyasayı kötü emellerine alet ediyorlar. Burada çok büyük bir vurgun var. 100 milyonun üzerinde bir para kazandılar. Burada fiyatları da kendileri yükseltti. Şu anda düşen fiyattan bile 30 milyon para aldılar. Böyle bir kazanç yok burada vurgun var. Bunun adını da serbest piyasa yaptılar."

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