Devlet tarafından gençlere ödenen çeyiz desteği hakkında detaylar merak ediliyor. Gelen son dakika müjdesiyle ödemelerin zamlandığı belirtildi. Bu sayede evlenme akrarı alan gençlere 73 bin TL destek ödemesi yapılacak. Çeyiz hesabında devlet desteği Ocak'ta artıyor. Yüzde 122,93 çıkan yeniden değerleme oranı yansıtılırsa gençlerin alacağı tutar 16 bin 394 liradan 36 bin 548 liraya çıkacak. Çiftler iki ayrı hesapla tutarı katlayabilecek. Peki, 73 bin lira çeyiz desteği nasıl alınır? evlenene destek ödemesi şartları neler?

İŞTE YENİ TUTARLAR

-Aylık ödemede alt sınır 282,83 liradan 630,51 liraya, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa çıkacak.

-3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise halen 848,50 lira olan alt sınır bin 891 lira 56 kuruşa, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa yükselecek.

-Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2022 yılı için azami 42 bin 425 lira 20 kuruş para yatırabiliyordu. 2023'te hesap açanlar bir defada en çok 94 bin 578 lira 50 kuruş yatırabilecek.

-Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak. Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si 48 ile 59 ay olanlar birikim tutarının yüzde 22'si, 60 ay ve üzeri olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'i kadar devlet katkısı alabiliyor.

2023 YILINDA ÖDENECEK KATKI PAYLARI

-Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'udur. Ancak, ödenecek tutar 4.000 Türk Lirasını geçemez.

-Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'idir. Ancak, ödenecek tutar 4.500 Türk Lirasını geçemez.

-Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 5.000 Türk Lirasını geçemez.

ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

🔸Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmesi,

🔸Yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açması (18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.)

🔸Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,

🔸27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması gerekir.

NİŞANLIYIZ, İKİMİZ DE DEVLET KATKI PAYINDAN FAYDALANABİLİR MİYİZ?

Ayrı ayrı hesap açıldığı ve gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde herkes Devlet katkısından yararlanabilir. Çeyiz hesabı ortak hesap olarak açılamaz.

Katılımcı birden fazla çeyiz hesabı açamaz. Çeyiz hesabı bankalar arasında taşınamaz.

KATKI PAYINI NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Devlet katkısının ödenme süreci şöyle işleyecektir:

-Katılımcı: Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bankaya müracaat eder.

-Banka: Ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletir.

-Bakanlık: Bankalar tarafından gönderilen belgelerin tarafına ulaşmasını takip eden 10 işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısı ödemesinin hesabın bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.

-Banka: Aynı gün hesap sahiplerine ödemesini yapar.

İHTİYAÇ OLDUĞU ZAMAN BİRİKİMLERİMİ ÇEKMEK İSTERSEM SİSTEMDEN ÇIKAR MIYIM?

Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla; üç aylık ödeme planını seçmesi halinde ise bir dönem (12 ay) içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz. Her dönem içinde 2 defa çekim hakkı bulunmaktadır. Ancak çekim hakkını kullanmak isteyen katılımcı o güne kadar yatırılması gereken asgari tutarı hesabında bulundurmalıdır. Yoksa sistemden çıkmış olur, Devlet katkısından faydalanamaz.

ÜÇ YIL BOYUNCA HEP AYNI MİKTARI MI YATIRACAĞIM?

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik'te geçen bütün rakamlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılmaktadır. Buna göre bankaya yatırılacak alt ve üst limitler de değişmektedir.