PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 17:13 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 17:13

KİT'lerde harcama kısılacak! İkinci mali önlemler paketi geliyor: 4 alanda yapısal reformlar içeren teklif için çalışma başlatıldı!

Hükümet ikinci paket için çalışmaya başladı. Kamu İktisadi Teşekkülleri'nin (KİT) harcamalarına kısıtlama gelecek, vergide istisnalar sınırlanacak, ihale kanunu değişecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirlerinden sonra ikinci paket için de çalışma başlatıldı. 4 alanda yapısal reformlar içeren teklif Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak.

4 ALANDA DÜZENLEME
Ekonomik programın tasarruf ile ilgili bölümü genelge, yönetmelik ya da Cumhurbaşkanı kararı ile hayata geçiriliyor. Ancak bazı düzenlemeler için yasa değişikliği gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasal düzenleme gerektiren konularda çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar ve AK Parti grubu yeni bir torba yasa teklifi hazırlayacak.

Çalışma yapılacak konular 4 ana başlık altında toplanıyor. Bunlar arasında, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Kamu İhale Kanunu, KİT yönetimlerinin yapısının değiştirilmesi, vergi yasalarındaki istisnaların sınırlandırılması bulunuyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi hazırlanıp, TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Meclis tatile girmeden teklifin yasalaştırılması hedefleniyor.

AYNI KİŞİ OLAMAYACAK
Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) yönetimlerinde yapılacak değişiklikle yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması uygulamasına son verilecek. Böylece hem harcamalara kısıtlama gelecek hem de hesap verilebilirlik artacak.

İSTİSNALAR SINIRLANACAK
Vergi mevzuatındaki istisnalar gözden geçiliyor. Yapılan çalışma ile sayıları artan birçok alandaki vergi istisnaları kaldırılacak. AK Parti kurmayları, "Vergi mevzuatında bakıldığında çok sayıda muafiyet, istisna var. Bunların büyük bölümünün ekonomiye bir katkısı olduğu düşünülmüyor. Maliye bürokrasisi şu anda, bir tarama yapıyor. Hangileri kaldırılacak, hangileri devam edecek. Hepsine bakılıyor" değerlendirmesinde bulundu.



KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞECEK
Sabah'ta yer alan habere göre, Kamu İhale Yasası'nda yapısal bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Değişiklik ile kamu harcamalarında şeffaflık, denetim ve tasarrufun daha da artırılması hedefleniyor. Bu alandaki düzenlemelerin aynı bir teklif olarak verilmesi de gündeme alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Temmuz Ayında Beklenen Enflasyon Farkı ve Refah Payı Artışları: Milyonlar Ne Kadar Zam Alacak? | VİDEO SON DAKİKA VİDEOLARI
28.05.2024Salı
Ankara'da ev sehibi olmak isteyenler dikkat! TOKİ 9 bin lira taksitle Ankara’da ev satacak! Son başvuru tarihi 14 Haziran!
27.05.2024Pazartesi
EYT'liye 580 milyar lira!
27.05.2024Pazartesi
Emekli Haziran maaşını ve ikramiyesini ne zaman alacak? SSK - Bağ- Kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?
27.05.2024Pazartesi
Annelere izin müjdesi: Çalışanlara destekler artacak! Hükümetten anne adayları için cazip teşvikler I Neler gündemde?
26.05.2024Pazar
Bunlar da Var
Deniz Akkaya Haberleri: Ünlü manken Efe Önbilgin’den olan 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! “Önce saldırdı sonra balkona kilitledi” 09:21
Deniz Akkaya kendi kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı!
28.05.2024Salı
Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez görüntülendi! Ele ele poz veren çift ortalığı salladı! Bülent Şakrak’la 8 yıllık evliliği bitmişti 00:19
Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez görüntülendi!
28.05.2024Salı
Pendik’te korkunç cinayet! Parçalanarak çöpe atılan cesedin sırrı çözüldü mü? Olayın perde arkasında ne var? | 1 gözaltı! 09:18
Pendik'te erkek cesedi olayının sırrı çözüldü mü?
28.05.2024Salı
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in 4 Milyon Dolarlık Lüks Aşk Yuvası Göz Kamaştırdı! 00:43
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in 4 Milyon Dolarlık Lüks Aşk Yuvası Göz Kamaştırdı!
28.05.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA