2022'de kıdem tazminatı tavanı merak konusu oldu. Asgari ücret zammı sonrası milyonların gözü bu kez Ocak zammı hakkında son dakika gelişmelerde. Bir yandan da kıdem tazminatı tavanı araştırılıyor. Peki Kıdem tazminatı tavanı kaç TL? 2022 Ocak zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Yeni yılda kıdem tazminatı oranları da değişti. İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Öncelikle kıdem tazminatı nedir ona bakalım. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Bilindiği üzere kıdem tazminatının tavanı 2021 yılında 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 asgari ücret zammı sonrası ise yeni kıdem tazminatı da arttı. Böylelikle 2022 için kıdem tazminatı 12 bin 976 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı vb. tüm kalemleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı oranına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatından binde 7.59'luk damga vergisi kesiliyor.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.