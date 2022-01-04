Yeni maaşlar belli oldu! Esnaf emeklisine en az 2.948 TL, SSK emeklisine en az 2.500 TL, memur emeklisine en az...

13 milyon emeklinin Ocak artışı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, memur emeklileri ise yüzde 27.47 zam alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya yükseltilirken; taban aylık esnaf emeklisinde 2 bin 948, memur emeklisinde ise 4 bin 174 liraya ulaştı. Milyonlarca memurun Ocak zammı da belli oldu. Yüzde 5 zam ve enflasyon farkına, yüzde 2.5'lik bir ilave de yapıldı. Zam oranı yüzde 30.5'e ulaştı. Öte yandan evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı gibi destek ödemeleri de yükseldi.İşte 2022 güncel zamlı maaş listeleri.