Kasım 2020 ihracat ve ithalat rakamları belli oldu

İhracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatımız Kasım ayında, pandemi ve takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,95 oranında azalarak 16 milyar 88 milyon dolar; ithalatımız ise yüzde 16,07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olmuştur" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kadım ayı ihracat rakamlarını ve dış ticaret hacmine ilişkin açıklamada bulundu. Pekcan, "İhracatımız Kasım ayında, pandemi ve takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,95 oranında azalarak 16 milyar 88 milyon dolar; ithalatımız ise yüzde 16,07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olmuştur. Kasım'da dış ticaret hacmimiz de yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,0; altın hariç karşılama oranı ise yüzde 86,3 olmuştur" dedi.
Ülke ekonomisinin , 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüyerek verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olarak pozitif ayrıştığını bildiren Pekcan, "Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse de ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle Kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihracatımızı artırmak için tüm paydaşlarımızla beraber canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dış ticaretine katkılarından dolayı ihracat camiamıza teşekkür ederim" diye konuştu.