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JTI sigara zammı! JTI sigara markaları hangileri ve fiyatları ne kadar oldu? Zam sonrası JTI yeni fiyat listesi...

JTI sigara zammı! JTI sigara markaları hangileri ve fiyatları ne kadar oldu? Zam sonrası JTI yeni fiyat listesi...
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JTI sigara zammı! JTI sigara markaları hangileri ve fiyatları ne kadar oldu? Zam sonrası JTI yeni fiyat listesi... Camel sigara fiyatları, JTİ tarafından yapılan son açıklamanın ardından çok araştırılanlar arasında yer aldı. Yeni sigara zammının olup olmadığı tiryakiler tarafından merakla ediliyordu. Markalardan resmi bir açıklama gelip gelmediği de akıllarda yerini koruyordu. Son yapılan açıklamada, Camel ve Winston sigaralara 1 TL zam geldiği açıklandı. Peki, Camel Yellow, Black, White, Brown, Soft sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2021 Camel sigara fiyat listesi...


Dün Philis Morris şirketinin satışını yaptığı sigaralara zam yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda diğer marka tütün ürünleri tüketen tiryakiler içtikleri sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusundaki yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Son açıklama JTİ'den geldi. Peki, Camel sigara fiyat listesi açıklandı mı? Camel Yellow, Black, White, Brown, Soft sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CAMEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

JTİ tarafından Camel ve Winston'a 1 TL zam yapıldığı duyuruldu. Son yapılan açıklamada, Camel ve Winston sigaralara 1 TL zam geldiği açıklandı.

İşte 4 Ekim Camel 2021 sigara fiyatları;

JTI

Camel Slender: 15,5 TL

Camel Rework: 16 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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