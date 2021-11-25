Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 yılı asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi. Bakan Bilgin ayrıca asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

TÜRK-İŞ: Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 2 FORMÜL

2021 yılına ilişkin asgari ücret tutarı net 2 bin 825 lira 90 kuruş, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Eğer asgari ücretin zam oranı yüzde 25 olursa net ücret 3 bin 532 lira 38 kuruşa, brüt ücret 4 bin 471 lira 88 kuruşa çıkacak.

Zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirse de bu kez asgari ücret net 3 bin 673 lira 67 kuruş, brüt de 4 bin 650 lira 75 kuruşa ulaşacak. Tabii bunlar bekar asgari ücretlilerin eline geçecek tutarlar olacak.

Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi de dahil edildiği için çalışanın medeni durumuna, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişecek.

Eğer zam oranı yüzde 25 olarak kararlaştırılırsa, net asgari ücret 3 bin 532 lira 38 kuruş (bekar çalışan için) ile 3 bin 767 lira 15 kuruş (evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışan için) arasında olacak.

Zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirse, net asgari ücret 3 bin 673 lira 67 kuruş (bekar çalışan için) ile 3 bin 917 lira 84 kuruş (evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışan için) arasında değişecek.

HER ÇALIŞANA AGİ ZAMMI

Yeni asgari ücret, sadece bu ücretle çalışanların değil, tüm çalışanların da kazancını artıracak. Her ay maaşlarla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ), asgari ücretle birlikte zamlanacak.

Halen çalışanlara 268,31 ile 456,13 lira arasında AGİ ödeniyor. Verilen tutar, çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Eğer asgari ücret Ocak'ta yüzde 25 zamlanarak brüt 4 bin 471 lira 88 kuruşa yükselirse, AGİ tutarları 335,39-570,16 lira aralığına çıkacak.

Brüt asgari ücret yüzde 30 artışla 4 bin 650 lira 75 kuruşa yükselirse de bu kez çalışanların AGİ ödemesi 348,80-592,97 lira aralığına ulaşacak.