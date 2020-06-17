İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Bakan Selçuk açıkladı!

17.06.2020 15:27

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hedefimiz bu süreçte sadece 'muhtaçlık sınırı' değil. 1003 SYDV'ye periyodik pay gönderiyoruz. Pandemi döneminde payları aylık iki katı arttırarak gönderdik. 1000'er TL yardımın haricide bu kanalla da bir çok vatandaşlarımıza ulaşmış olduk.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında toplam 20.5 milyar TL'ye yakın nakdi destek verdik.

Faz 3 devam ediyor. 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Dönemsel muhtaçlık tespit ettiğimiz ailelere yardım etmeye devam ediyoruz.

3 fazda, 6 milyon haneyi geçmiş durumdayız.

10 gün içinde biz kısa çalışma ödeneğinden 400 bin geri çıkış aldık, 400 bin işverenimiz normalleşmeye başladı. 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçtiler. İşten çıkarmaları engellemek için Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.

İstihdam Kalkanı kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.

Kıdem tazminatında yüzde 8.33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz. 20 günü yüzde 5.55'i aynen devam edecek. Biz 10.8 günü fona aktarmaları karşılığında 31 güne denk gelecek. İşçilerimizin kazanılmış hakları korunacak. Tercihe bağlı olan kısımda işçi, işveren ve devletin katkı sunduğu bir plan olacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi uygulayan devletlerde, devlet desteği yok. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık.

Karma sisteme geçilmesi planlanıyor. Karmadan tercihli sisteme geçiş yapılabilecek.

Bu sistemin çok büyük kazanımlara neden olacağını biliyoruz. Kıdem tazminatı alan kadar alamayan işçilerimiz de var. Kıdem tazminatı bildirgelerini incelediğimizde yüzde 24 oranında tazminat hak kazanabiliyor. Her 4 işçiden 1'i kıdem tazminatını hak ediyor.