29.06.2020 12:54

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, katıldığı A Haber canlı yayınında yine vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. İşten çıkarma yasağı bitti mi? Vergi borçları ile ilgili yapılandırma gündemde mi? İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekir? Yıllık izin gününü işçi mi işveren mi belirler? gibi sorulara yanıt veren Erdem, önemli açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların merak ettikleri sorular yine A Haber canlı yayınında yanıtlandı. İnternetten alışveriş yaparken kendimizi nasıl korumaya alabiliriz? İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekiyor? Vergi borçlarıyla ilgili bir yapılanma var mı? İşten çıkarma yasağı biti mi? Yeni yasa çıktı mI? Yıllık izin gününü işçi mi işveren mi belirler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber'de cevapladı.

İnternetten alışveriş yaparken kendimizi nasıl korumaya alırız?

İnternetten alışveriş özellikle pandemi döneminde çok gelişti. Orada suistimaller de kolay oluyor. O yüzden internetten alışveriş yaparken bildiğimiz sitelere girmeliyiz. Yani sosyal medyadan önerilen sitelere değil, bildiğimiz şirketlerin sitelerine girmeliyiz. Ayrıca oradaki fiyatların mağazalar ile karşılaştırılması mutlaka yapılmadı. Bir de ödeme yaparken sanal kredi kartı kullanmaya dikkat edelim.

İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekiyor?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri ayın 5-8 arası yapılıyordu. Çalışma Bakanlığı bunu öne aldı ve cumaya kadar ödemeler yapılacak. Muhtemelen emeklilerin ikramiyeleri de erkene alınacak.

İşsizlik maaşı için işsiz kaldıktan sonra hemen başvurmak gerekiyor. Yani bir ay içinde başvurmalıyız. Başvurmazsak ne olur? Zamandan kayıp yaşanır.

Yıllık izinleri kullanamadığımız zaman parasını alabilir miyiz? İznimiz yanar mı?

Yıllık izin ve haftalık izin çalışanların yasal hakkı. Yani ben izin kullanmayacağım diyemezsiniz. İşveren de izin kullandırmıyorum diyemez. Ama bazı işlerde bu iznin bir kısmını kullanamıyorsunuz ama parasını verin de diyemiyorsunuz. Peki izinler yanar mı? Hayır yanmaz. İşten çıkarken son maaşınızdan net tutar üzerinden izinlerin parası ödenir.

Vergi borçlarıyla ilgili yapılandırma var mı?

Bununla ilgili bir açıklama yok. Geçenlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la yapılan toplantıda kendisine bu soru sorulmuştu. Bir af düzenlemesi olmayacağını, bugüne kadar yapılan yapılandırmalarda da biliyorsunuz vergi borcu silinmiyor. Yapılırsa taksitlendirme ya da faizlerde silinme oluyor. Bununla ilgili bir çalışma olmadığını ama taleplerin olduğunu söyledi.