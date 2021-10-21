Haberler Ekonomi Videoları İstanbulkartı olanlar dikkat! Başvurana 600 -1200 TL faizsiz, masrafsız avans imkânı! Destek Avans kampanyası başvuru sayfası

İstanbulkartı olanlar dikkat! Başvurana 600 -1200 TL faizsiz, masrafsız avans imkânı! Destek Avans kampanyası başvuru sayfası

İstanbulkartı olanlar dikkat! Başvurana 600 -1200 TL faizsiz, masrafsız avans imkânı! Destek Avans kampanyası başvuru sayfası
21.10.2021 17:33 - Son Güncelleme: 21.10.2021 17:37
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İstanbulkart sahipleri dikkat! Başvurana 600 -1200 TL faizsiz, masrafsız avans imkânı! Belbim ve Denizbank arasında yapılan anlaşma ile başvuru yapan ve başvurusu onaylanan ailelerin İstanbulkart'larına 600 ile 1200 TL para yatırılacağı duyuruldu. Bu gelişmenin ardına vatandaşlar arama motorlarından; Destek avans başvurusu nasıl yapılır? İBB 1200 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İBB destek avans nasıl alınır?İstanbulkart kredi veriyor mu? Destek avans kampanyası nedir? Destek avans kampanyasına nasıl başvuru yapılır?İstanbulkart kredisi nasıl alınır? sorgulamalarını yaptı. İşte Destek Avans Kampanyasının detayları!

Ekonomi Videoları

İstanbullulara destek ödemesi müjdesi! Yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart sahibi olanlara ihtiyaçları doğrultusunda 600 TL ya da 1200 TL olmak üzere avans verilecek. Başvurular başladı, son gün 30 Kasım. Para desteğinden yararlanmak isteyenlerin bir İstanbulkarta sahip olması yeterli. Ancak kartların kişiselleştirilmiş olması yani sizin adınıza kayıtlı olması gerekiyor. İşte Başvuru sürecinizi başlatabileceğiniz ve İstanbulkart'ınızı kişiselleştirebileceğiniz linkler...

İSTANBULKARTI OLANLARI İLGİLENDİRİYOR!

İstanbulkart sahiplerine ihtiyacına göre, 600 TL ya da 1200 TL olmak üzere avans veriliyor. Söz konusu avansı kullanan vatandaşlar aylık 100 TL taksit halinde ödeme yapabiliyorlar. Kampanya 30 Kasım 2021 tarihine kadar devam ediyor. Detaylı bilgiye tüm ALO153, İstanbulkart Başvuru Merkezleri, tüm DenizBank şubeleri ve 0850 222 0 800'den ulaşabilirsiniz.

FAİZ YOK, MASRAF YOK!

Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı; ''Geçirdiğimiz sıkışık dönemde İstanbulkart sahiplerine nefes aldıracak Destek Avans ile İstanbulkart kullanıcıları, ihtiyacına göre alacakları 600 TL ya da 1200 TL avansı aylık 100 TL'lik taksitler halinde faizsiz, masrafsız ödeyebilecekler.''

İstanbulkart'a yüklenecek olan Destek Avans, gıda, temizlik, kırtasiye, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için ve İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanılabilmektedir. Ulaşım dışı ödeme ekosistemine her geçen gün yeni bir iş ortağı ekleyen İstanbulkart, İstanbul'da yer alan zincir marketlerde (A101, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK), Multinet'in geçerli olduğu binlerce noktada (restoran, kafe, market), SeaLife, Madamme Tussauds ve Legoland gibi kültürel noktalarda, Getir'de, İSPARK otoparklarında, İş Bankası fiziksel POS'larının bulunduğu her yerde (akaryakıt, perakende mağazacılık, şehirlerarası ulaşım vb) ve Maximum Mobil'de ödeme aracı olarak kullanılabilmektedir.

Destek Avans'a başvurmak için İstanbulkart'ınızın kişiselleştirilmiş olması gerekmektedir. İndirimli ve ücretsiz kartlar kişiselleştirilmiş olduğu için yeni bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Başvuru sürecinizi başlatmak için https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İstanbulkart'ınızı kişiselleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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