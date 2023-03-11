İslam Memiş altın yorumları son dakika 2023: Altının seyri ne olacak? O tarihte... 40-50 gram 14-18-22 ayar bilezik kaç para?

İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altın sahibi olanların beklemesi ve hızlı davranmaması gerektiğini belirtti. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra dolar değer kazanırken, altın fiyatları düşüş yaşadı.

Gram altın, ons nedeniyle değer kaybetti ve serbest piyasalarda 1128 liraya kadar geriledi. Ancak, ekranlarda fiyatlar 1070 liradan 1095 liraya düştü. İslam Memiş yatırımcılara "serbest piyasayla ekran fiyatı arasında 30 TL fark var" uyarısında bulundu.

Gram Altın Fiyatı Bu Seviyelerde Kalacak!

Milyonlarca yatırımcı, son dakika gelişmelerini takip ederek altın fiyatlarındaki değişimleri izliyor. İslam Memiş'e göre, gram altın Haziran ayından sonra 1450-1500 TL'ye kadar yükselebilir.

Altın fiyatlarındaki son durum, yatırım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

Gram altın şu anda 1142 liradan işlem görüyor. Ayrıca, çeyrek altın 1868 lira, yarım altın 3737 lira, tam altın 7445 lira ve Ata altın ise 7637 liradan satın alınabiliyor.

İslam Memiş gibi uzmanların öngörülerini takip etmek yatırımcılar için önemlidir. Acele karar vermek yerine, altın sahipleri uzman tavsiyelerini göz önünde bulundurarak doğru kararlar alabilirler.

Altında Soğuma Sinyali Veren ABD Etkisi

Altın, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üstünde gelmesi ve Fed'in faizleri agresif şekilde yükseltmeye devam edeceğine dair beklentilerin yumuşaması sonrası toparlanarak bu yıl gördüğü en düşük seviyeden yükseldi. Spot altın ons başına 1833 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise piyasalarda 1118 TL'den alıcı buluyor.

ABD'de Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ilk işsizlik maaş başvuruları 4 Mart'ta sona eren haftadan 21 bin artışla 211 bine yükseldi. Bu rakam, ekonomistlerin 195 bin olan tahminlerinin oldukça üstündeydi. Yayımlanan verinin ardından altın ile negatif korelasyona sahip dolar ve tahvil düşüşlerinin sürdürürken değerli metal yüzde 1,2'ye varan yükseliş yaşadı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Merkez Bankası'nın istihdam veya enflasyon verilerinin sıcak gelmesi durumunda faizleri artış hızını artırmaya hazır olduğunu söylemesi sonrası altın keskin bir düşüş yaşamıştı. Ancak yatırımcılar, Fed'in bu ayın sonunda gerçekleştirilecek toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artışı yapacağına dair fiyatlamalarını artırarak altının değer kaybetmesine neden olmuştu.

Değerli metal, bu yıl gelen güçlü enflasyon ve istihdam verilerinin Fed'in daha agresif adımlar atacağı yönündeki beklentiler artırmasının ardından elde ettiği kazançları geri vermişti. Sıkı işgücü piyasası, fiyat baskılarını besleyen ücret artışlarını yönlendirmedeki rolü nedeniyle Merkez Bankası'nın sıkılaştırma kampanyasının ana hedefi olmuştu.

Yatırımcılar hafta içinde gelen güçlü gelen iki göstergenin ardından Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Ed Moya, "Altın 1.800 dolar seviyesini tutabilecek gibi görünüyor ancak herhangi bir büyük sürpriz sonrası bu kolayca kırılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Gram Altın'ın alış fiyatı 11 Mart 2023 Cumartesi günü itibariyle bin 123 TL 86 kuruş olarak işlem görüyor. Satış fiyatı ise gram altında bin 124 TL 7 kuruş olarak işlem görmeye başladı.

Çeyrek Altın'ın bu sabah itibariyle alış fiyatı bin 862 TL olurken, satış fiyatı ise bin 879 TL'den oldu.

Cumhuriyet Altın'ın fiyatı ise 11 Mart Cumartesi itibariyle 7 bin 424 TL, satış fiyatı 7bin 486 TL'den işlem görüyor.

EURO VE DOLAR'DA SON DURUM

Dolar'ın ise gün itibariyle alış fiyatı 18,96, satış fiyatı ise 18,97 oldu.

An itibariyle Euro'nun alış fiyatı 20,17 TL olurken satış fiyatı ise 20,19 TL olarak hesaplandı.

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