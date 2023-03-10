VERGİ AFFI SON DAKİKA 9 MART 2023! Milyonlar bekliyordu, kabul edildi! Son dakika haberine göre; kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

BAZI BORÇLAR SİLİNDİ

Teklifle Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi ile birlikte vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırıldı bazı borçlar ise silindi.

2023 VERGİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında son gelişmeleri aktardı.

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını söyleyen Elitaş talepleri dinlediklerine vurgu yaparken iki ana başlıkta düzenleme olduğunu ifade etti.

Elitaş açıklamasında " Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik." dedi.

Vergi borcu düzenlemesi daha önce Meclis Komisyonu'nda kabul edilmişti. Deprem başta olmak üzere diğer konularla ilgili çalışmaya eklemeler yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri önceki gün başlamıştı. Vergi affı Genel Kurul'da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak. Yeni bir gelişme olduğunda detaylar eklenecektir.

VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Vergi affı ile birlikte vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi borçlar yapılandırılacak.

Elitaş yaptığı açıklamada " SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik" ifadelerini kullandı.

EMLAK VERGİSİ DE DAHİL EDİLDİ

Elitaş yaptığı açıklamada ''Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek.

Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" dedi.

31 ARALIK 2022 ÖNCESİ BORÇLARI KAPSAYACAK

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''2.000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık.

Şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2.000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.

Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz.Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır.''