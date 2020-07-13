İŞKUR'dan meslek öğrenene 2870 TL! İşte aranan şartlar...

İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30-95 lira harçlık, annelere ayrıca aylık 400 lira kreş desteği veriyor. Aylık 780-2 bin 870 lira arasında ödeme oluyor.
İŞKUR, işbaşı eğitim programları ve meslek kursları ile iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Meslek kurslarına katılan gençler, iş öğrenirken, bu sürede cep harçlığı da alıyor.
Günlük ödeme; sanayi sektöründeki iş garantili mesleklerdeki kurslara katılanlara 60, geleneksel mesleklerdeki kurslara katılanlara 40, istihdam garantisiz kurslara katılanlara 30 lira olarak uygulanıyor.
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde sanayi sektöründe iş garantili meslek kurslarına katılan kadınlara ise günlük 95 lira ödeniyor.
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili kurslara katılan kadınların 2-5 yaş arası çocukları için ayrıca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor.
Katılımcılar aylık (26 gün üzerinden) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince de 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında para alabiliyor.
ARANAN ŞARTLAR
● Kuruma kayıtlı işsiz olmak
● 15 yaşını tamamlamış olmak
● Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak
● İşverenin aradığı özel şartları taşımak
● İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak
● Emekli olmamak