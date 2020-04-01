İletişim Başkanı Altun’dan Milli Dayanışma Kampanyası paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası ile ilgili bir paylaşım yaptı. Altun videolu paylaşımının altına, ''Milli Dayanışma Kampanyası tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek için çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez.'' yorumunda bulundu.
İletişim Başkanı Altun’dan Milli Dayanışma Kampanyası paylaşımı01.04.2020 13:18
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