İstanbullular’ın fatura şikayetleri incelendi, İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlediği tespit edildi. Soruşturma başlatıldı. Peki, İGDAŞ'ın vatandaşın cebine göz diktiği fatura skandalında mevzuata aykırı yapılan işlemler neler? EPDK neden İGDAŞ'a soruşturma başlattı? Doğalgaz faturaları neden yüksek geldi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber canlı yayınında konuyu ayrıntılarıyla değerlendirdiler. İşte konunun uzmanlarından İGDAŞ'ın fatura skandalın ayrıntıları...
İGDAŞ’ın fatura skandalında çarpıcı detaylar! Faruk Erdem tek tek açıkladı
07.05.2020 11:12
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