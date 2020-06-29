Hazine ve Maliye Bankanı Berat Albayrak'tan Vakıfbank'a tebrik mesajı: Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor

29.06.2020 15:57

Hazine ve Maliye Bankanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vakıfbank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" dedi.

.@VakifBank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim.👏#DaimaSeninle https://t.co/65Pbuxhxlw — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 29, 2020

Bakan Albayrak, paylaşımında "Vakıfbank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" dedi.