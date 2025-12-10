Piyasalarda hareketlilik hız kesmiyor. Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, FED kararının öncesinde özellikle değerli metallerde tarihi seviyeler görüldü. Ons altın 3.300 doları aşarak rekor kırarken, gram altın 4 bin liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüşte de sert yükselişler dikkat çekiyor ve “Gümüş altının yerini alabilir mi?” sorusu yatırımcıların gündemine oturdu. Brent petroldeki düşüş trendi ise sürüyor. Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.