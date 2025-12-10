PODCAST CANLI YAYIN
Gümüş altının yerini alabilir mi?

Gümüş altının yerini alabilir mi?

Piyasalarda hareketlilik hız kesmiyor. Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, FED kararının öncesinde özellikle değerli metallerde tarihi seviyeler görüldü. Ons altın 3.300 doları aşarak rekor kırarken, gram altın 4 bin liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüşte de sert yükselişler dikkat çekiyor ve “Gümüş altının yerini alabilir mi?” sorusu yatırımcıların gündemine oturdu. Brent petroldeki düşüş trendi ise sürüyor. Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

Bunlar da Var

Muş-Bitlis karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
Muş-Bitlis karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı
Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı
Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı
Kayseri'de 11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
Kayseri'de 11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle