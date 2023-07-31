SGK prim borcu yapılandırma işlemleri sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Yapılandırma kapsamında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar son ödeme tarihini merak ediyor. Peki, 7440 SGK Bağkur yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? gib.gov.tr Yapılandırma borcu nasıl ödenir? KYK, vergi borcu, trafik cezası yapılandırma süresi uzatıldı mı? İşte detaylar...

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5 milyon 484 bin mükellef başvurdu.

8 milyon yapılandırma dosyası oluşturuldu. 370 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

Yapılandırmada birinci ve ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminin bozulmaması için ödemelerin aksatılmaması şart.

Borçlar, peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor.

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor.

Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

MTV ve gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri için de bugün son gün

2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de bugün dolacak.

Ayrıca, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi de yine bugün sona erecek.