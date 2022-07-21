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Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı
21.07.2022 09:22

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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi beşinci toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da toplantının ardından komitenin görüştüğü konuları ve aldığı kararları açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat İstikrarı Komitesinde, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar değerlendirildi.

Bakan Nebati, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

EMTİA FİYATLARININ SEYRİ DEĞERLENDİRİLDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı da toplantının ardından komitenin görüştüğü konuları ve aldığı kararları açıkladı.

Açıklamada "Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri mercek altına alınırken, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ile gıda ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin yoğunlaştığı içinde bulunduğumuz bu dönemde emtia fiyatlarının seyri değerlendirilmiştir" denildi.

TARIMSAL ÜRÜNLERİN ARZI GÖRÜŞÜLDÜ
Gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, ayçiçek yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda yılın ikinci yarısında fiyat istikrarını etkileyecek diğer faktörler de görüşüldü.

Komite tarafından alınan kararlar şu şekilde:

1. Kamu fiyat politikalarının, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali
disiplin çerçevesinde belirlenmeye devam edilmesine,

2. Stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlarımız tarafından satın alınmasına devam
edilmesine,

3. Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm
paydaşların eş güdüm içerisinde çalışmaya devam etmesine,

4. Kış öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılmasına

5. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken ülkemizde de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesine karar verilmiştir.

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