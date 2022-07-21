Son dakika haberi! Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklandı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, haftalık para ve banka istatistiklerini, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. Peki; Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Saat kaçta açıklanacak? MB FAİZ KARARI beklentisi ne? İşte detaylar...

Merkez bankalarının faiz kararları için gözler bu haftaya çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 7'nci faiz kararını saat 14'te açıklayacak.

Kurul geride kalan 6 ayda faiz oranında değişikliğe gitmedi.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

AVRUPA'NIN FAİZ KARARI DA BUGÜN BELLİ OLACAK

Küresel tarafta ise bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Euro'nun Dolar karşısında değer kaybı sürerken, politika faizinin 25 ya da 50 baz puan artırılması tartışılacak.

FED FAİZ KARARINI 27 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK

ABD Merkez Bankası FED ise, 27 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak.

41 yılın en yüksek enflasyon rakamının ardından alınacak faiz kararını piyasalar yakından takip ediyor.

Beklenti Fed'in enflasyonu dizginlemek için faizi 75 ya da 100 puan artıracağı yönünde.