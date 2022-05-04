Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 22 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Gözler Mayıs 2022 Fed toplantısında! Dolar kuru, altın fiyatları...

Son dakika ekonomi haberleri... Fed faiz kararı dünyanın gündeminde. Piyasaların gözü kulağı merkez bankaları öncüsü Fed'in faiz kararı için gelecek açıklamada olacak.

3-4 Mayıs Fed toplantısı (FOMC) bugün devam ediyor. Fed toplantısı sonrası, faiz kararı, varlık stratejisi ve bilanço küçültme adımları konusunda atılacak adımlar belli olacak. Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası kameralar karşısına geçecek.

Küresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek.

Altın fiyatları, artan enflanist baskılarla 18 Nisan 2022'de 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Ancak altın, Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları için, son 2 haftada kayıp yüzde 7'yi aştı.

Piyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon beklentileri körüklendiğinde, "Enflasyondan korunma aracı" olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed'in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları için düşüş görüldüğünü vurguladı.

Spot altın serbest piyasada 1.850 dolar bandına çekildi. Analistler, ons altın fiyatının özellikle Fed faiz kararı ile birlikte aşağıda 1.832 dolar bandının üzerinde kalıp kalmasının orta vadeli yükseliş trendinin devamı için önemli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecine ilişkin mesajların giderek şahinleşmesi ile nisan ayında tahvil piyasalarından çıkışlar hızlanırken, birçok ülke tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşandı.

SON TOPLANTININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası(Fed), Faiz aralığını %0,25-0,50 seviyesine yükseltti. Fed faiz kararını 8'e karşı 1 oyla aldı. ABD ekonomisindeki büyüme tahmini ise değişti. 2022 yılı için büyüme tahmini yüzde 30 aşağı çekilerek yüzde 4'ten yüzde 2,8'e gerilemiş oldu. 2023 yılı için büyüme yüzde 2,2, 2024 yılı için ise yüzde 2 olarak korundu. Uzun dönem büyüme beklentisi de yüzde 1,8 olarak kaldı.

Komite açıklamasında, "Hedef faiz aralığında artırımların devam etmesinin uygun olacağı öngörüldü" ifadeleri kullanılırken, Komite'nin maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerine uzun vadede ulaşmayı da içeren hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin gelişmesi halinde Fed'in duruşunu ayarlamaya hazır olduğu vurgulandı.

2022 YILI FAİZ KARARI İÇİN KALAN FED TOPLANTISI TARİHLERİ

2022 Haziran Fed toplantısı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı

2022 Temmuz Fed toplantısı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı

2022 Eylül Fed toplantısı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı