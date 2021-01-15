FOX TV'nin sanayi üretimi üzerinden yaptığı kriz algısı A Haber canlı yayınında grafiklerle çürütüldü!

Sanayi üretimi üzerinden kriz algısı yapmaya çalışan FOX TV yine yalan haberleriyle rezil olmuş Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya sert tepki göstermişti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem FOX TV’nin algı operasyonunu A Haber canlı yayınında verilerle çürüttü. Erdem, “Devletin kurumlarının açıkladığı rakamları çarpıtarak insanların aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Ne zaman bu ülkede iyi bir şey olsa, kötü bir şey empoze etmeye çalışıyorlar. Bunlar rezil oluyorlar ama yüzleri kızarmıyor” dedi.

TÜİK'in açıkladığı sanayi üretim verileri üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV anahaber sunucusu Selçuk Tepeli "TÜİK'in verilerine yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 11 artmış. Üretim arttıysa sanayi elektrik üretimi niye düştü?" ifadelerini kullandı.

Algı kokan ifadelere sert cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde" ifadelerini kullandı.

Varank, söz konusu verileri sosyal medya hesabından paylaşarak FOX TV'nin kriz algısını çökertti.

"REZİL OLUYORLAR AMA YÜZLERİ KIZARMIYOR"

Konuyla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, FOX TV'nin istatistikleri çarpıtmasına tepki göstererek yalan haberi A Haber canlı yayınında verilerle çürüttü.

Erdem, "Ne zaman bu ülkede iyi bir şey olsa, iyi bir rakam açıklansa birileri ortaya çıkıp bunları çarpıtmaya çalışıyor. Bunu da habercilik adı altında yapıyor olmaları üzücü. Çünkü bu bir habercilik değil. Devletin kurumlarının açıkladığı rakamları çarpıtarak insanların aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Ne zaman bu ülkede iyi bir şey olsa, kötü bir şey empoze etmeye çalışıyorlar. Ekonominin yüzde 50'simoral motivasyondur. Her gün bir kamerayı İŞKUR'un önüne götürüp oradaki insanların devlete küfretmesini sağlamak da doğru habercilik değil. Bunlar rezil oluyorlar ama yüzleri kızarmıyor" dedi.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK BAZDA YÜZDE 11 YÜKSELDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2020'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,5 artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artmasını bekliyordu. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,3 artacağı öngörülmüştü.