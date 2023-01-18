EYT’de ilk maaş Mart'ta! Emeklilik takvimi açıklandı! Düzenlenme meclis yolunda

Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açan takvim belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiyi emekli edecek yasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM gündemine getirmeyi planladıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teknik çalışmayı tamamladığını aktaran Akbaşoğlu, "Milletvekili arkadaşlarımız bunu kanun teklifi haline getiriyor. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız" dedi. Akbaşoğlu, teklifin yasalaşma süreci ile ilgili de "Şubat ayında teklif yasalaşmış olur" değerlendirmesini yaptı.



İÇERİK DEĞİŞMEDİ

İlk maaşlar için de tarih veren Akbaşoğlu, Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" şeklinde konuştu.



Akbaşoğlu, "EYT ile ilgili düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 mü olacak?" sorularına ise net bir yanıt vermedi. Düzenlemenin içeriğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı şekilde olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Biz bu konuyu kesin olarak çözümleyeceğimizi ifade etmiştik. Başkan Erdoğan'ın talimatlandırması ile 23 yıl süren bu durumu söz verdiğimiz gibi çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

HESAPLI BORÇLANMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN

1 Ocak tarihinden önce borçlanma ve ihya başvurusu yapanlar dikkat! Tebligatı takip edin. Borçlanma ve ihyayı mutlaka zamanında ödeyin...



Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak için binlerce vatandaş 1 Ocak 2023'ten önce doğum, askerlik, diğer hizmet borçlanmaları için başvurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu haftadan itibaren başvurulara yanıt vermeye başladı.



Başvurunun yanmaması ve zamlı ödeme yapmak zorunda kalmamak için SGK'dan gelecek tebligatın takip edilerek, 1 ay içinde ödeme yapılması gerekiyor. Yeni yıldan önce e-Devlet ya da SGK müdürlüklerine hizmet borçlanması, ihya başvurusu yapanlar primlerini Aralık 2022'de geçerli brüt asgari ücret üzerinden yatıracak.



1 Ocak 2023'ten önce postayla başvurusunu taahhütlü, acele posta sergisi, kargo ile gönderenler de aynı şekilde belgeyi postaya verdikleri tarihte başvurusunu yapmış kabul edilecek. Kurum, ödenmesi gereken borçlanma primi tutarını nüfusa kayıtlı adrese yazılı olarak bildiriyor. Borçlanma başvurusunda farklı adres bildirildiyse o adrese gönderiliyor. Borçlanma priminin yazının tebliğinden itibaren 1 ay içinde Kurum'un banka hesabına ödenmesi gerekiyor. Yurt dışı borçlanma, Bağ-Kur ihyasında da 3 aylık süre bulunuyor. (Hazal ATEŞ)