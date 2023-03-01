Haberler Ekonomi Videoları EYT SON DURUM HABERİ: EYT Meclis'te kabul edildi! EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak? Emeklilik başvuruları ne zaman yapılacak? İşte yol haritası

EYT SON DURUM HABERİ: EYT Meclis'te kabul edildi! EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak? Emeklilik başvuruları ne zaman yapılacak? İşte yol haritası

EYT SON DURUM HABERİ: EYT Meclis'te kabul edildi! EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak? Emeklilik başvuruları ne zaman yapılacak? İşte yol haritası
01.03.2023 09:40

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 01:35
Meclis’te EYT mesaisi!
Ekonomi 06:38
Mustafa Elitaş'tan EYT...
Ekonomi 01:29
Rekor THY'de! Hisse geri...
Ekonomi 01:18
Piyasaların gözü Merkez'de!
Ekonomi 01:54
Depremzede kira yardımı...
Ekonomi 02:30
Kira ve taşınma yardımı ne...
Ekonomi 00:31
Borsa İstanbul işlemlere...
Ekonomi 01:54
Avrasya Tüneli'nden 100...
Ekonomi 01:43
Akaryakıtta peş peşe 3....
Ekonomi 01:16
Motorinde iki günde ikinci...
Ekonomi 03:32
Altın fiyatlarında dalgalı...
Ekonomi 01:44
EYT kanun teklifi Komisyon'dan...

EYT SON DURUM HABERİ... 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ve gerekli süreleri dolduranları kapsayan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifi 395 oy ile kabul edilerek yasalaştı. Peki; EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak? Emeklilik başvuruları ne zaman yapılacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak? EYT'li istihdamı nasıl olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte yol haritası...

Ekonomi Videoları

EYT SON DURUM HABERİ... Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifi 395 oy ile kabul edilerek yasalaştı. Peki; EYT resmi gazetede ne zaman yayınlanacak? Emeklilik başvuruları ne zaman yapılacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak? EYT'li istihdamı nasıl olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte yol haritası...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifi 395 oy ile kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 milletvekilin tamamının oyuyla kabul edildi ve yasalaştı.

Yasalaşan maddelere göre, işveren sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

İşverenin Sosyal güvenlik destek priminin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanacak.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ve gerekli süreleri dolduranlar emekli olabilecekler.

696 sayılı KHK kapsamında merkezi ve mahalli idarelerde çalıştırılanlardan emeklilik hakkını elden edenlerin istihdamına işverenleri tarafından son verilmesi kaldırılmış olup, isteyenlerin bu kapsamda emekli olabilecekler.

SON DAKİKA