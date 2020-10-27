Evde çalışana her ay 1.544 TL maaş veriliyor! En az yüzde 50 oranında olması isteniyor! İşte şartlar...

Sosyal devlet anlayışı bağlamında vatandaşlara çeşitli ödemeler yapılmaya devam ediyor. Bunlardan en önemlisi ise hiç kuşku yokki evde bakım parası. Şu anda bu bakım maaşını alanların sayısı 600 bin kişiye yaklaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl evde bakım parası olarak vatandaşlara 7.9 milyar lira ödeme yapıldı. Evde bakım maaşı ödemeleri için belirli bir ödeme takvimi bulunmamakla beraber genelde her ay için o ayın ikinci haftası içerisinde ödemeler hesaplara yatırılmaya başlanmakta olup 3. hafta içerisinde illerin büyük bölümüne ödemeler yapılmış olmaktadır. Bu arada eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor. Yani evde bir emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken kurban ve ramazan bayramlarında ödenen 1000'er liralık ikramiye bu hesaba yani gelir miktarına dahil edilmiyor.

Evde hasta bakan yüz binlerce kişiye her ay yatırılan evde bakım maaşları zamlandı. Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılan maaşın ardından gözler evde bakım maaşlarına çevrilmişti. Bu aydan itibaren evde hasta yakınına bakanlara verilen maaş 1.544 liraya çıkartıldı. Peki evde bakım maaşı almanın şartları nelerdir? Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem evde bakım maaşı almanın yollarını açıkladı. Evde bakım parası alacak kişinin gelirine de bakılıyor. Daha doğrusu haneye giren gelir burada baz alınıyor. Yani haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı gelir net asgari ücretin (AGİ hariç) üçte birinden az olması gerekiyor. Bu rakam 2020 asgari ücretine göre hesaplandığında 1.402 liraya denk geliyor. Yani eve giren gelir kişi başı 1402 liranın altındaysa evde bakım parası veriliyor.

BAZI ŞARTLAR BULUNUYOR

Bakım parası alabilmek için öncelikle hasta ya da yaşlı vatandaşın rapor alması gerekiyor. Bu raporun da en az yüzde 50 oranında olması isteniyor. Bununla birlikte doktorların bu rapora 'bakıma muhtaç' ibaresi de eklemesi gerekiyor. Ayrıca bakım maaşı alacak kişinin bakacağı engelli veya yaşlının akrabası da olması gerekiyor. Eğer akrabalık ilişkisi yoksa bu kez yasal varisi olması gerek.

GELİR ŞARTI YÜKSELDİ

Evde bakım parası alacak kişinin gelirine de bakılıyor. Daha doğrusu haneye giren gelir burada baz alınıyor. Yani haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı gelir net asgari ücretin (AGİ hariç) üçte birinden az olması gerekiyor. Bu rakam 2020 asgari ücretine göre hesaplandığında 1.402 liraya denk geliyor. Yani eve giren gelir kişi başı 1402 liranın altındaysa evde bakım parası veriliyor.

İKRAMİYE HARİÇ TUTULUYOR

Bu arada eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor. Yani evde bir emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken kurban ve ramazan bayramlarında ödenen 1000'er liralık ikramiye bu hesaba yani gelir miktarına dahil edilmiyor.

BAŞVURU TAŞRA MÜDÜRLÜKLERİNE

Evde bakım parası almak için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya ilçelerdeki ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Yapılan başvuru yetkililer tarafından inceleniyor. Evde bakım parası alma şartları yerine gelmiş ise maaş bağlanıyor ve bir sonraki aydan itibaren ödenmeye başlıyor.

EVDE BAKIM PARASI ŞARTLAR

Engellilik oranı: %50 ve üzeri

Gelir şartı: Kişi başı gelir 1.402,18 TL

Ödeme periyodu: Her ay

Eski maaş: 1.460,61 TL

Zam oranı: %5.75

Yeni maaş: 1.544,61 TL

SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANDI

Ödeme ---- Mevcut ----- Yeni

65 yaş aylığı ---- 672,81 --- 711,50

Evde bakım desteği ---- 1.460,61 ---1.544,61

Memur aile yardım

- Eş ---- 332,00 ---- 351,09

- Çocuk (0-6 yaş) --- 73,04 ---- 77,23

- Çocuk (6 yaş üstü) --- 36,52 --- 38,62

Engelli aylığı

- % 40-69 arası --- 537,08 ---- 567,97

- % 70 ve üstü --- 805,62 --- 851,95

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EYLÜL 2020

Pandemi nedeni ile gereksiz yere evden çıkmak istemeyen kişiler için Ziraat Katılım Bankası üzerinden ödeme alan kişilerin cep telefonlarının kısa mesaj bölümünden BAKIYE yazıp oluşturdukları mesajı 4747 numarasına göndermeleri yeterlidir.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Kimlik numarası ve e devlet şifresi ile sistemi giriş yaptıktan sonra arama bölümüne evde bakım maaşı yazarak engelli evde bakım maaşı ödeme bilgileri ekranına giriş yapabilirsiniz.

15 EYLÜL 2020 EVDE BAKIM MAAŞI PARASI YATAN İLLER LİSTESİ (EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?)

Aksaray

Diyarbakır

Mersin

Tekirdağ

Uşak

Bilecik

Antalya

Bursa

Adana

Tokat

Ordu

Edirne

Konya

Aydın

İstanbul

Adıyaman

Hatay

İzmir

Balıkesir

Afyon Karahisar

Kırklareli

Zonguldak

Şanlıurfa

Manisa

Denizli

Samsun

Kayseri

Giresun

Bolu

EVDE BAKIM MAAŞI KİMDİR, YAŞLI BAKIM, ENGELLİ MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bakıma muhtaç olan kişilerin evde bakımlarını üstlenen kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek maaşıdır.

Evde bakım maaşı almak için aranılan şartlar şunlardır;

Evde bakım maaşı başvurusu yapan kişinin kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu evinde bulunan kişinin en az yüzde 50 oranında engelli olduğunu gösteren rapor belgesi, Evde bakım maaşı parası için çıkarılan raporun alt bölümünde yer alan ağır özürlü bölümünün doktor tarafından evet olarak işaretlenmiş olması, Evde bakım maaşı başvurusu yapılan kişinin bulunduğu hanenin aylık net gelirinin asgari ücretin üçte ikisini aşmaması.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU YAPARKEN İSTENİLEN BELGELER, GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Bu şartları taşıyan kişilerin başvuru yapmaları yeterlidir. Başvuru için;

Evde bakım maaşı almak için başvuruda bulunan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,

Engelli maaşı için başvuruda bulunulacak kişinin kimliğinin aslı ve fotokopisi,

Başvuru yapılan kişinin engelli ve evde bakıma muhtaç olduğunu gösteren hastaneden alınmış raporu,

Engelli kişiye ait olan 2 vesikalık resim,

Engeli olan kişi için vasi ataması yapıldıysa vasilik mahkeme kararı,

Engeli olan kişi 18 yaşından küçükse ve annesi babası boşanmışsa bu durumda boşanma ilanı.