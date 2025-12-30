Ev satacaklar ve emlakçılar dikkat! Emlakta 'Sahte İlan' devri bitti!

Sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilecek düzenleme geldi. Emlakçılar, mal sahibi tarafından yetki doğrulaması yapılmadan satılık taşınmaz ilanı giremeyecek. İkinci el ilanların yer aldığı platformlarda yaşanan sorunların çözümü için önce Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuştu. İlan platformları ile EİDS arasında kurulan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandı. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak'ta kiralık taşınmazlar, 7 Nisan itibarıyla da satılık işyeri ilanları için zorunlu hale geldi. Şimdi bu kapsama satılık konutlar da eklendi. 1 Şubat 2026'dan itibaren satılık konutlar dahil tüm satılık taşınmaz ilanlarında (konut, arsa, işyeri) yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Bireysel ilan girecekler için bir yetki doğrulama şartı yok. Vatandaş kimlik doğrulması ile ilan girebilir. Bireysel ilanlar sadece taşınmazın sahibi, taşınmaz sahibinin eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımları tarafından verilebilir.



Emlakçı aracılığı ile yapılacak işlemlere yetki doğrulaması şartı geldi. Vatandaş önce emlak ofisi ile yetkilendirme sözleşmesi yapacak, sonra e-Devlet'ten yetki verecek.

Taşınmaz sahibi emlak işletmesini ilan verme konusunda yetkilendirmek için e-Devlet'ten "EİDS Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri" hizmetine giriş yapmalı. Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan "Yetkilendirme İşlemleri" butonuna tıklanmalı. Bu aşamada kişinin maliki olduğu taşınmazlar listelenecek. Buradan ilan konusunda yetki verilmek istenen taşınmaz seçilmeli ve "Devam et" butonuna tıklanmalı. Açılacak sayfada "yetki belgesi numarası" bölümüne yetkilendirilmek istenen emlak işletmesinin yetki belgesi numarası girilmeli. Son olarak "Yetki Bitiş Tarihi" seçilmeli ve "Kaydet" butonuna tıklanarak işlem tamamlanmalı.

Emlak işletmeleri sadece taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildikleri taşınmazlara ilişkin ilan girişi yapabilecek. İlan girişinde ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarasının girilmesi zorunlu olacak. Sistem yetki kontrolünü otomatik olarak yapacak ve yetki var ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak.