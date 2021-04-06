Erman Ilıcak kimdir? Türkiye'nin en zengin ikinci ismi kaç yaşında ve nerelidir?

Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı! Jeff Bezos 177 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada yer aldı. Türkiye’de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Türkiye’de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020’ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu. Peki, Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında? Türkiye'nin en zengini Erman Ilıcak nereli? İşte Erman Ilıcak hakkında merak edilenler...

Forbes'un her yıl yayınladığı milyarderler listesine bu yıl rekor sayıda isim dikkat çekti. Geçen yıl 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021'de 2 bin 755'e yükseldi.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dördüncü kez ilk sırada yer aldı. Geçen yıl listede 31'nci sırada yer alan Elon Musk, bu yıl 2'nci sırada kendisine yer buldu.

Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Bu yıl milyarderler listesine girenlerin toplam servetleri geçen yılki 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi.

MURAT ÜLKER İLK SIRADA

Türkiye'de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020'ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.

Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisinin serveti, 29,8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'de en zengin 10 kişi ve servetleri şöyle:

1. Murat Ülker 6,3 milyar dolar

2. Erman Ilıcak 4,4 milyar dolar

3. Ferit Şahenk 3 milyar dolar

4. Filiz ŞAhenk 2,8 milyar dolar

5. S. Sevim Arsel 2,3 milyar dolar

6. Sezai Bacaksız 2,3 milyar dolar

7. M.Rahmi Koç 2,3 milyar dolar

8. Nihat Özdemir 2,3 milyar dolar

9. Mustafa Küçük 2,1 milyar dolar

10. İbrahim Erdemoğlu 2 milyar dolar

MİLYARDER SAYISI ARTTI

Forbes'a göre, dünyada geçen sene 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021'de yaklaşık üçte birlik artışla 2 bin 755'e yükseldi.

Türkiye'de de dolar milyarderi sayısı 23'ten 27'ye yükseldi.

ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. ABD'de milyarderlerin serveti son bir yılda 1,5 trilyon dolar artışla 4,4 trilyon dolara ulaştı.

Çin ise 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1,3 trilyon dolar artış kaydetti.

Çin'in en zengini ise, 68,9 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan oldu.

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak 1967 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Hayatının ilk yıllarını Malatya ve Ankara arasında geçiren Ilıcak, lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nde tamamladı. İş hayatına öürencilik yıllarında başlayan Ilıcak, 1993'de Sankt-Peterburg'da Rönesans Holding'i kurdu. Halen Rönesans Holding'in Başkanlığını yürüten Ilıcak, Ekovitrin tarafından 2014 yılında "Yılın İş Adamı" seçildi

Forbes Türkiye'nin 2017 yılında hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2.3 milyar dolar servetiyle 5. sırada yer alan Erman Ilıcak, 2019 yılı listesine göre ise son beş yıldır listenin zirvesinde yer alan Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengini oldu.

2019 Forbes 100 llistesine göre, Erman Ilıcak'ın serveti 3.8 milyon dolar olarak açıklandı.