2022 Temmuz zammı gündemi sonrası hemşire, doktor ve ebe maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2022 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 2022 hemşire, doktor, ebe maaşı TEFE TÜFE enflasyon farkı zammı kaç TL? Temmuz zammı ile emekli doktor, hemşire, ebe maaşları ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

HEMŞİRE, DOKTOR, EBE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 9 bin TL, en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL oldu!

HEMŞİRE-EBE- DOKTOR ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATAR?

Hemşire maaş farklarının Temmuz ayının sonunda yada Ağustos ayının başında hesaplara yatması bekleniyor.

OCAK 2022'DE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILDI

Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.

TEMMUZ'DA ENFLASYON FARKI, 2023'DE DAHA KAPSAMLI DÜZENLEMELER GELİYOR

Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını açıkladı.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İLE YENİ MAAŞLAR BELLİ OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların yeni maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmasının ardından belli olacak.

EMEKLİYE ZAM MEMURA ENFLASYON FARKI

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar Temmuz zammı alacak. Bunun yanında memur maaşları ise 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.

Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu rakam Ocak ayında yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçmişti.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA: VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Ocak ayında 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Temmuz ayı zam döneminde de aynı parolayla hareket ediyor. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliden memura, ücretliden işçiye her kesimin gelirini artıracak düzenlemeler üzerinde duruyor.

TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.