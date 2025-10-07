PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Ekonomi Videoları
Emekliye 32 bin TL promosyona zam geldi! Bankalar artırıyor
Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 12:44
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Bankaların promosyon kampanyalarındaki hareketlilik emeklilere yaradı. Promosyon imkanı 32 bin liraya kadar çıktı. 12 banka tutarı 20 bin lira ve üzerine ödeme yaparken, bunlardan 7’sinde 27 bin lira ve üstü tutarlara çıkıldı. İşte kampanyalar…
Bunlar da Var
01:11
Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
06.10.2025
Pazartesi
00:22
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
06.10.2025
Pazartesi
01:00
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
06.10.2025
Pazartesi
05:49
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü
06.10.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN