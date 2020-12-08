Araç piyasası birbirine girdi! İndirim hızlandı: 2. el arabada yüzde 12 indirim...

İkinci el araba fiyatları için ''nasıl olur'' dedirten gelişme vatandaşları şaşırttı. Bilindiği gibi pandemi sürecinde 2.el otomobil fiyatları oldukça artmıştı. Bu anlamda sevindiren haber geldi. Pandemi nedeniyle uzun süredir yükseliş gösteren araç piyasasındaki fiyatların durumu ile ilgili Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker değerlendirmelerde bulundu. İkinci el araba fiyatları, sıfır araç kampanyaları ve yıl sonuna girilmesi dolayısıyla düşüş eğilimi göstermeye başladı. Otomotiv sektörünün kampanya ayları kasım ve aralık dönemi geleneğini devam ettiriyor. Markaların kasım ayının sonlarına doğru hız kazanan kampanyaları yılın son ayında da devam ederken, sıfır araçlardaki bu kampanyalar ikinci ele de etki etti. Yüzde 85 artış yaşanan 2020’de fiyatlar ilk kez geriledi.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 ve ekim ayına göre yüzde 34 düşerken ilana çıkan araçların yüzde 34'ü satıldı. İkinci el araba fiyatları için fiyat dengeleri değişmeye devam ediyor. Araç almak ya da elindeki aracı satmak isteyen pek çok kişinin yakından takip ettiği ikinci el araba fiyatları için piyasalarda yaşanan durgunluk, fiyatlarda düşüş eğilimine neden oldu. İkinci el araç satın almak isteyen kişilerin favorilere alıp takibini sürdürdüğü araçların fiyatlarında indirim yapılması dikkat çekti. Peki, ikinci el araç fiyatları düştü mü? İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İşte detaylar…



Koronavirüs etkisi altında geçilmeyen her normal yılda otomotiv sektörü kasım ve aralık ayında markaların ciddi kampanyalar ile gündeme geldiği ve satışların yüksek seviyelere çıktığı aylar olarak göze çarpar. Ancak 2020 farklı kimliğini burada da gösterdi. Yaz aylarının sonlarında ve sonbaharın başında rekorlar kıran otomotiv sektörü beklentileri yine şaşırttı. Her şeye rağmen 80 bin barajını geride bırakarak son 10 yıllık kasım ayı ortalamasının üzerine çıkmasına karşın beklentiler 2020 kasımının önceki aylar gibi 90 bin adetin üzerine çıkacağı yönündeydi. Sıfır araçta yaşanan bu gelişmelere, ciddi yıl sonu kampanyaları da eklenince sıfır araçlarda markaların belirli modellerinde 20 bin TL'ye varan indirimler göze çarptı. Hal böyle olunca ikinci elde de fiyatlar gerilemeye başladı. İkinci el araç fiyatları, bu yıl içinde yüzde 80'leri aşan artışla astronomik rakamlara çıkmıştı. İlk kez fiyatlarda düşüş görüldü.

TALEPTE GERİLEME VAR

İkinci el fiyatlarının yıl boyunca çok yüksek seyretmesine karşın özellikle kurumsal ikinci el firmaları yetkilileri bu fiyat artışlarının suni olduğunu, noterdeki gerçek satış rakamlarının pazarlıklar sonrası normal seviyelere çekildiğini vurguluyordu. Sıfır araçlardaki özellikle üretimde yapılan fazla mesailer ile birlikte yerli üretim araç bulunurluğu da ciddi ölçüde artınca, tüketicinin ikinci el araca yönelttiği talep azaldı.

İKİNCİ DALGA ETKİSİ

Araç alımına talebin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bireysel ulaşıma olan talepti. Pandeminin ikinci dalgası ile birlikte kasım ayı sonunda yeniden gündeme gelen sokağa çıkma yasakları, şirketlere giden kişilerin sayılarının yeniden azalması, evden çalışmanın yeniden artması, şehirlerarası seyahat eden kişi sayısının da yaza göre çok azalması ulaşıma olan ihtiyacın düşmesine sebep oldu. Bununla birlikte sıfır araç kampanyaları, ikinci eli yatırım aracı olarak görenleri de temkinli davranmaya itti. Bu da fiyatların biraz da olsa düşmesini sağladı.



'DÜŞÜŞ YÜZDE 12'YE VARDI, DEVAM EDECEK'

Otomotiv sektöründe yaşanan bu değişim ile birlikte ikinci el fiyatlarında yaşanan düşüş modellere göre değişiklik göstermekle birlikte yüzde 12'ye kadar vardı. Geçtiğimiz gün Dünya'nın haberine göre Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın fiyat düşüşünün devam edeceğini vurgulayarak, "Son bir yıldır yükselmeye devam eden ikinci el araç fiyatları bu sene ilk kez düşüşe geçti. İkinci eldeki talep azalması fiyat düşüşüne neden oldu. Elinde yüksek maliyetli ikinci el araç tutan esnaf ve satıcı, stok maliyetine daha fazla dayanamayarak fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Yüzde 6 ila 12 arasında gözlemlediğimiz bu düşüşün aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.



İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

İkinci el araba piyasasında son durum çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Segment bazında ele alındığı zaman geçen ayın pazar lideri 46 bin 463 adetlik satış ve yüzde 41,7'lik pay ile C segmenti oldu. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 26'sını 1-4 yaş araçlar, yüzde 46'sını 5-10 yaş araçlar ve yüzde 28'ini 11 ve üstü yaş araçlar oluşturdu.

Yayınlanan rapora göre; kasım ayında ikinci el online oto fiyatlarında büyük bir değişim görülmedi. Bu senenin ocak ve kasım ayları arasındaki döneminde de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyon 937 bin 616'ya yükseldi. Satışlar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde 1 milyon 595 bin 63 adetlik satış yaşanmıştı. Ocak-kasım arasında dönemde ikinci el online satışlar içerisinde binek araçların payı yüzde 83 olurken hafif ticari araçların payı ise yüzde 17 olarak kaydedildi.