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Haberler Ekonomi Emekli maaşına 3 ayrı hesap: Eğer 2000 yılı ve öncesinde çalıştıysanız 14.000 TL'ye kadar... Ve sonunda belli oldu!

Emekli maaşına 3 ayrı hesap: Eğer 2000 yılı ve öncesinde çalıştıysanız 14.000 TL'ye kadar... Ve sonunda belli oldu!

Her çalışanın hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı devre öneme alınıyor. Her devrede kazançlar farklı yollarla şu zamana kadar güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. İşte o hesaplamalar... 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor.

02.08.2021 07:58 - Son Güncelleme: 02.08.2021 07:58
Emekli maaşına 3 ayrı hesap: Eğer 2000 yılı ve öncesinde çalıştıysanız 14.000 TL'ye kadar... Ve sonunda belli oldu!

Ve peş epeş açıklamalar yapıldı. Her çalışanın hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı devre öneme alınıyor. Her devrede kazançlar farklı yollarla şu zamana kadar güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Emekli aylığınızı son 1-2 yılda aldığınız maaşlar değil, tüm çalışmalarınız belirliyor. Planlamaya erken başlamakta fayda var. Maaşı belirleyen en önemli etken aldığınız brüt ücret. Gerçek ücretlerinin bordroya yansıması önemli. EĞER borçlanma yapıyor ya da isteğe bağlı ödüyorsanız ödeyebildiğiniz kadar yüksek miktarlarda ödemeniz maaşınızı artıracaktır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli maaşına 3 ayrı hesap: Eğer 2000 yılı ve öncesinde çalıştıysanız 14.000 TL'ye kadar... Ve sonunda belli oldu!

BİRİNCİ DÖNEM:

2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor.

Emekli maaşına 3 ayrı hesap: Eğer 2000 yılı ve öncesinde çalıştıysanız 14.000 TL'ye kadar... Ve sonunda belli oldu!

İKİNCİ DÖNEM:

2000-2008 arasında gösterge sisteminin yerine gelişme hızı devreye giriyor. Yıllık kazanç, büyüme hızı güncellemelerde kullanılıyor. ABO yüzde 60'larda oluyor.

Emekli maaşına 3 ayrı hesap: Eğer 2000 yılı ve öncesinde çalıştıysanız 14.000 TL'ye kadar... Ve sonunda belli oldu!

ÜÇÜNCÜ DÖNEM:

2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemde ise maaş güncellemesinde gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor, enflasyon devreye giriyor. ABO ise yüzde 40'larda uygulanıyor. Söz konusu 3 hesaplama toplanarak çalışanın emekli maaşı ortaya çıkarılıyor.

Emekli maaşına 3 ayrı hesap: Eğer 2000 yılı ve öncesinde çalıştıysanız 14.000 TL'ye kadar... Ve sonunda belli oldu!

BELİRLEYİCİ UNSURLAR

Prime esas kazanç

✔ Çalışılan yıllar

✔ Prim süresi