Emekli maaşına 3 ayrı hesap: Eğer 2000 yılı ve öncesinde çalıştıysanız 14.000 TL'ye kadar... Ve sonunda belli oldu!

Ve peş epeş açıklamalar yapıldı. Her çalışanın hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı devre öneme alınıyor. Her devrede kazançlar farklı yollarla şu zamana kadar güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Emekli aylığınızı son 1-2 yılda aldığınız maaşlar değil, tüm çalışmalarınız belirliyor. Planlamaya erken başlamakta fayda var. Maaşı belirleyen en önemli etken aldığınız brüt ücret. Gerçek ücretlerinin bordroya yansıması önemli. EĞER borçlanma yapıyor ya da isteğe bağlı ödüyorsanız ödeyebildiğiniz kadar yüksek miktarlarda ödemeniz maaşınızı artıracaktır.