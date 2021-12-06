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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim kriteri! Formüller nefes aldıracak! Gün sayısını tamamlayıp yaş şartına takılanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim kriteri! Formüller nefes aldıracak! Gün sayısını tamamlayıp yaş şartına takılanlar...
06.12.2021 12:48 - Son Güncelleme: 06.12.2021 13:30
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formüller tek tek sıralandı. Bilindiği üzere emekli olabilmek için prim ve gün sayısını doldurmak gerekiyor. EYT'liler de yaş şartının tamamlanması için gün sayıyor. EYT'liler için çözüm önerileri masada. Formüller tek tek sıralandı. 2021 yılının sonuna yaklaşırken emeklilik hayali ile yanıp tutuşan milyonlarca kişi için de sona geliniyor. 2022 yılında yeni bir düzenlemenin olup olmayacağı, EYT'liler için hangi formülleson durum rin, çözüm önerilerinin olduğu merak ediliyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalarda. İşte EYT için son dakika gelişmeleri...

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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalar devam ederken özellikle kapsam konusunda kriterler de ortaya çıkmaya başladı. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş, kadınsa 20 erkekse 25 yıllık süreyi geçirmiş ve belirlenen primleri doldurmuş olanlar kapsama giriyor. Böylece emeklilik için yıl ve prim şartını tamamladıktan sonra sadece yaş şartını bekleyenler düzenlemeden yararlanmış olacak.

EYT düzenlemesiyle en az 2 yıl kazançlı çıkacaksınız! 5975 günü dolan herkes...

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