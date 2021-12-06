Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yıl ve prim kriteri! Formüller nefes aldıracak! Gün sayısını tamamlayıp yaş şartına takılanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formüller tek tek sıralandı. Bilindiği üzere emekli olabilmek için prim ve gün sayısını doldurmak gerekiyor. EYT'liler de yaş şartının tamamlanması için gün sayıyor. EYT'liler için çözüm önerileri masada. Formüller tek tek sıralandı. 2021 yılının sonuna yaklaşırken emeklilik hayali ile yanıp tutuşan milyonlarca kişi için de sona geliniyor. 2022 yılında yeni bir düzenlemenin olup olmayacağı, EYT'liler için hangi formülleson durum rin, çözüm önerilerinin olduğu merak ediliyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalarda. İşte EYT için son dakika gelişmeleri...