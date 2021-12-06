Primini tamamlayan 975 bin kişiye emeklilik müjdesi! EYT düzenlemesiyle en az 2 yıl kazançlı çıkacaksınız! 5975 günü dolan herkes...
Geçen hafta komisyonlar toplandı ve 3600 ek gösterge, asgari ücret için görüşmeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son yaptığı açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğunu ifade etmişti. Yapılan bu açıklama sonrası gözler EYT ile ilgili çalışmaların başlayacağı tarihe çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanların 2022 yılında gündeme getirilmesi beklenirken yeni formüller tek tek gündeme geliyor. EYT için süreç beklenirken çeşitli formüller de gündeme getiriliyor. Öncelikle 5 formül üzerinde duruluyor. 2022 yılında çalışmanın hangi formülle sonuçlandırılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Aralık ayının gelmesiyle asgari ücret ve 3600 ek gösterge için komisyonlar çalışmalarına başladı. Bu kapsamda EYT ile ilgili son dakika açıklamaları milyonlarca kişi tarafından anbean takip ediliyor. Bu doğrultuda da EYT çalışmasının ne zaman tamamlanacağı akıllardaki yerini koruyor. Çalışmayla birlikte ilk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 199 tarihinde 4447 sayılı yasayla birlikte prim ve sigortalılık süresinin yanına yaş şartı da eklenmişti. 6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanların asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2022 yılında tekrar gündeme gelecek.
YAŞ-PRİM KRİTERİ
EYT çözümü için özellikle 3 konu üzerinde duruluyor. İlk konu EYT'nin kapsamı olacak. EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.