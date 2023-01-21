Emekli zamları ne zaman ödenecek?

Emekli vatandaşlar, yeni zamlı maaşlarının ne zaman banka hesaplarına yatırılacağını öğrenmek istiyor. Hem en düşük emekli maaşı hem de en yüksek emekli maaşı ne kadar sorularının cevapları haberimizin devamında yer alıyor. Peki Emekli maaşı ne zaman yatar? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2023 SSK - Bağ-kur emekli maaşı ödeme tarihleri!

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Emeklilerin yeni zamlı maaşlarının Şubat ayından itibaren yatması bekleniyor. Son yapılan zamda (Temmuz ayı) ödeme tarihleri şu şekildeydi;

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Ekim ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 4 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 10-11 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

4 aylık enflasyon sonrası 3 bin 500 sınırında bulunan en düşük emekli maaşı yaklaşık 3 bin 700-800 TL sınırına yaklaştı.

Yılsonu beklenti anketlerinin gerçekleşmesi durumunda emekli maaşı için yüzde 20-23 aralığında zam oranı hesaplanırken 4000-4500 rakamları ön planda.

Net oran 6 aylık enflasyonun sonunda netleşecek.

Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklaması net oldu: