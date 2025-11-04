Emekli memur maaş zammı enflasyon farkı haberleri: Memur ve emekliye 4 aylık zam netleşti! Oran yüzde 16,55 oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55 arttı. Yılın ilk dört ayındaki kümülatif artış ise yüzde 16,55 olarak gerçekleşti. Bu oran, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak 4 aylık zam farkını da belirledi.

Zam Oranı Aralıkta Netleşecek

Memur ve emekliler için maaş artışları ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez yapılıyor. İlk dört ayın verileriyle zam oranının önemli kısmı şekillense de kesin oran kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, "4 aylık fark yüzde 16,55 oldu, yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 20'nin üzerine çıkması muhtemel" dedi.

Gözler Aralık Enflasyonunda

Yıl sonuna doğru açıklanacak kasım ve aralık verileri, maaş artışlarını belirleyecek kritik dönemeç olacak. Uzmanlar, mevcut trendin devam etmesi halinde zam oranının yüzde 20-25 aralığına ulaşabileceğini öngörüyor.