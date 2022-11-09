Düğmeye basıldı! İşveren ve işçiler dikkat! 2023 Asgari Ücret ile ilgili flaş gelişme! Bakanlıktan ilk "asgari ücret" açıklaması!

Asgari ücret belirleme çalışmalarında geri sayım sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.



2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

ANKET SONUÇLARI DUYURULACAK

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.



Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

ARALIK AYINDA BELLİ OLACAK

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor.

ENFLASYON TAHMİNLERE GÖRE NASIL YANSIYACAK?

Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer alıyor. Eğer yıllık enflasyona tamamlama formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 lira 35 kuruştan 7 bin 425 lira 47 kuruşa ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa net asgari ücret 7 bin 975 lira 51 kuruşu bulacak.





Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.78 oldu. Bu artış dikkate alınarak aynı formül uygulanırsa net asgari ücret yüzde 37.78 artışla 7 bin 578 lira 38 kuruşa çıkacak. Bunun üzerine de 10 puan refah ayı eklenmesi halinde net asgari ücret 8 bin 128 lirayı aşacak.





AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.88 olarak yer aldı. Bu oran dikkate alınarak aynı formülün uygulanması halinde asgari ücret yüzde 43.88 artışla 7 bin 913 lira 90 kuruşa yükselecek. Refah payı da 10 puan olursa asgari ücrette 8 bin 463 lira 94 kuruş seviyesine ulaşılacak.





KİMLERİ, NASIL ETKİLEYECEK?

Belirlenecek yeni tutar sadece asgari ücretlinin maaşını artırmayacak. Yeni asgari ücretin etkisi de geniş olacak. İşte asgari ücret artışının etkileyeceği ödemelerden bazıları şöyle:

- İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek.

- Asgari ücretle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.





- Asgari ücretlinin hastalandığında aldığı rapor parası artacak,

- Doğum yapan annelere izni sırasında verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar değişecek.

- İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere yapacağı ödeme de yükselecek.





- Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak.

- Sigorta, GSS primleri artacak.

- Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek.