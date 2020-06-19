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Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Uzman isim güncel fiyatları yorumladı

Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Uzman isim güncel fiyatları yorumladı
19.06.2020 10:49

Haftanın son işlem gününde döviz, altın ve borsada güncel fiyatlar ne? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,16 artışla 113.795,70 puana yükseldi. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 381,7 lira seviyesinde seyrediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında döviz, altın ve borsa'nın güncel fiyatlarının yorumladı. İşte Ekonomi Uzmanı Erdem'in çarpıcı açıklamaları...



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